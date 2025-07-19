Костянтин Оборін був бійцем 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон»

Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець ЗСУ, ветеран війни в Афганістані, полковник Костянтин «Камікадзе» Оборін. Про це в суботу, 19 липня, повідомили донька загиблого Поліна Оборіна, мер Одеси Геннадій Труханов.

Костянтину Оборіну було 63 роки. За життя він здійснив понад 4000 стрибків з парашутом, працював пілотом цивільної авіації, інструктором. Також заснував аероклуб «Одеса» в селі Набережне, де впроваджував програми реабілітації для ветеранів.

З початку війни на Донбасі у 2014 році він активно допомагав українським військовим, а після повномасштабного вторгнення Росії став на захист України з воїнами 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон».

Костянтин Оборін

Під час та після звільнення Херсонщини група «Камікадзе» відігравала «визначну роль і створила багато проблем для ворога», повідомив друг Костянтина Оборіна Михайло Колєснік.

«У 2014 році, ризикуючи власним життям, Костянтин вивіз із полону 29 українських військових. А у 2022 році, піднявшись у небо над Одесою, виконав останню волю свого учня – Героя України Владислава Бувалкіна – розвіяти його прах над рідним містом», – розповів Труханов.

У військовослужбовця залишилось семеро дітей.

За даними організації «Цивільний повітряний патруль», разом з Костянтином Оборіним, виконуючи бойові завдання з відбиття повітряних атак ворога та захисту неба, 18 липня загинув старший сержант Роман Куценко.

Раніше повідомлялось, що на війні з російськими окупантами загинув один із лідерів «Пласту», командир роти 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців 47-річний Роман Орищенко. Військовий загинув 2 липня внаслідок удару російських авіабомб.