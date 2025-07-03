Роман Орищенко загинув 2 липня внаслідок удару російських авіабомб

На фронті загинув один із лідерів «Пласту», командир роти 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців 47-річний Роман Орищенко. Про це у четвер, 3 липня, повідомили в «Пласті».

Відомо, що військовий загинув у середу, 2 липня, внаслідок удару російських авіабомб.

Орищенко останні три роки воював у піхоті й відмовлявся переходити в інше місце. Під час служби він зазнавав поранень, але повертався на фронт. У бійця залишилися дружина, донька і син.

Що відомо про Романа Орищенка

Роман Орищенко у 2003-2006 роках був регіональним представником «Пласту» в Черкаській області, а також завідував туристсько-краєзнавчим відділом Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Після Помаранчевої революції Орищенко пішов на державну службу, працював у Черкаській ОДА. Також він був помічником нардепа Андрія Парубія, коли той перебував на посаді голови Верховної Ради.

У пластовому русі мав псевдо «Орлик». З 2010 по 2013 рік був заступником голови «Пласту» в Україні, зокрема, відповідав за фінанси та співпрацю з органами державної влади. Саме він ініціював оновлення договору між «Пластом» і Міністерством освіти.

Під час Революції гідності брав участь у Самообороні Майдану, розвиваючи її 15-ту сотню. Після початку російсько-української війни допомагав армії як волонтер, а у 2016 році здобув військову освіту і пішов служити як офіцер. З початком повномасштабного вторгнення Росії брав участь в обороні Київщини, а також у боях за Кодему, Бахмут та Вугледар.