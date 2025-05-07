Ударні дрони Magura добре зарекомендували себе під час операцій в Чорному морі

Литва розглядає запуск виробництва морських дронів та іншої зброї за схемою «1+1» – один для себе, один для України. Про це 6 травня в коментарі порталу «Мілітарний» розповіла міністерка оборони Литви Довілє Шакалієне [Dovilė Šakalienė].

За словами міністерки, Литва зацікавилась ударними надводними дронами, ракетними дронами та іншим озброєнням українського виробництва.

«Magura (український морський надводний дрон – ред.), як на мене, – це чудовий військовий виріб. Я вважаю, що було б прекрасно розвивати спільне виробництво окремих видів озброєння в Литві, використовуючи принцип “1+1”. Тобто ми оплачуємо виробництво двох одиниць зброї, одна з яких передається Україні, а інша залишається в Литві, але ми платимо за обидві», — цитує видання Шакалієне.

Глава міноборони Литви висловила сподівання, що такий крок сприятиме не лише розвитку української оборонної промисловості, але й зміцненню всієї Європи.

Операції з використанням дронів Magura – останні новини

Magura V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для Головного управління розвідки. Дрон визнали найрезультативнішим під час російсько-української війни.

Станом на липень 2024 року дрони Magura V5 уразили 14 російських кораблів, 8 з яких знищено повністю. Також ці дрони можна використовувати для спостереження, розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, протимінної боротьби й охорони морського флоту.

2 травня 2025 року бійці ГУР вперше знищили російський винищувач Су-30 над Чорним морем, застосувавши морський дрон Magura. Атака на російський винищувач сталась за 50 км від порту Новоросійська.

Торік у грудні морські дрони Magura V5 вперше знищили два гелікоптери Мі-8 росіян у Чорному морі біля окупованого Криму.