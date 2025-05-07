Литва планує передавати Україні половину виготовленої зброї
Міноборони Литви зацікавилось українськими ударними надводними дронами, ракетними дронами та іншим озброєнням
Литва розглядає запуск виробництва морських дронів та іншої зброї за схемою «1+1» – один для себе, один для України. Про це 6 травня в коментарі порталу «Мілітарний» розповіла міністерка оборони Литви Довілє Шакалієне [Dovilė Šakalienė].
За словами міністерки, Литва зацікавилась ударними надводними дронами, ракетними дронами та іншим озброєнням українського виробництва.
«Magura (український морський надводний дрон – ред.), як на мене, – це чудовий військовий виріб. Я вважаю, що було б прекрасно розвивати спільне виробництво окремих видів озброєння в Литві, використовуючи принцип “1+1”. Тобто ми оплачуємо виробництво двох одиниць зброї, одна з яких передається Україні, а інша залишається в Литві, але ми платимо за обидві», — цитує видання Шакалієне.
Глава міноборони Литви висловила сподівання, що такий крок сприятиме не лише розвитку української оборонної промисловості, але й зміцненню всієї Європи.
Операції з використанням дронів Magura – останні новини
Magura V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для Головного управління розвідки. Дрон визнали найрезультативнішим під час російсько-української війни.
Станом на липень 2024 року дрони Magura V5 уразили 14 російських кораблів, 8 з яких знищено повністю. Також ці дрони можна використовувати для спостереження, розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, протимінної боротьби й охорони морського флоту.
2 травня 2025 року бійці ГУР вперше знищили російський винищувач Су-30 над Чорним морем, застосувавши морський дрон Magura. Атака на російський винищувач сталась за 50 км від порту Новоросійська.
Торік у грудні морські дрони Magura V5 вперше знищили два гелікоптери Мі-8 росіян у Чорному морі біля окупованого Криму.