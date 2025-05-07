Більшість родимок є доброякісні, але дуже важливо вчасно виявити злоякісну

Спеціалісти Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру оголосили Дні відкритих дверей із дерматоскопії новоутворень шкіри. Тож мешканці Львова та області мають можливість перевірити свої родимки на інші новоутвори шкіри у спеціалістів, аби пересвідчитися, що серед них нема меланоми.

«Меланома – найнебезпечніший тип раку шкіри, та водночас – один із тих, які можна вчасно виявити та успішно вилікувати. Усе, що для цього потрібно, — уважно стежити за змінами на шкірі та регулярно проходити обстеження у лікаря», –кажуть в онкоцентрі.

Упродовж усього травня Львівський онкологічний центр проводить Дні відкритих дверей із дерматоскопії новоутворень шкіри. У суботу 10 травня та у суботу 17 травня з 9:00 до 13: 00 усі охочі можуть отримати фахову консультацію лікаря спеціалізованого відділення пухлин м’яких тканин (одним з напрямків роботи відділення є дерматоонкологія). Але попередній запис є обовʼязковий.

Чому важливо вчасно виявити меланому?

• Меланома – не рідкість. За останні роки рівень захворюваності на рак шкіри зростає. Торік на Львівщині меланому виявили у 174 мешканців області. З них 120 мешканців дізналися про захворювання на l та ІІ стадії, а 54 пацієнти дізналися про недугу вже в занедбаних стадіях (III та IV).

• На ранніх стадіях меланому можна повністю вилікувати.

• Дерматоскопія – абсолютно безболісний метод. За допомогою спеціального приладу (дерматоскопу) лікар бачить зміни у структурі новоутворів, які не помітно неозброєним оком.

• Більшість родимок – доброякісні. І тільки досвідчений лікар може побачити злоякісні.

Кому консультація спеціаліста потрібна у першу чергу?

Консультація спеціаліста передусім потрібна тим, у кого виникли новоутворення, яких раніше не було або новоутворення почало змінювати вигляд. Свербіж, почервоніння або кровоточивість також вимагають негайної консультації. Якщо у родині були випадки раку шкіри, членам родини слід регулярно проходити обстеження. Людям зі світлим фототипом шкіри, які тривалий час перебувають на сонці, консультація спеціаліста також конче потрібна.

Отримати безкоштовну консультацію спеціаліста можна у суботу 10 травня та субота 17 травня з 9:00 до 13:00 в онкоцентрі на вул. Ярослава Гашека, 2а. Скерування лікаря не потрібне. Попередній запис можна зробити за телефонами реєстратури: 0 800 303 122, +38-032-295-70-70.