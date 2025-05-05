За 4 місяці цього року через укуси кліщів хворобу Лайма Діагностували у 49 мешканців Львівщини

На Львівщині, як і в Україні загалом, триває сезон кліщів. Через укуси кліщів у мешканців області все частіше діагностують хворобу Лайма. Цього року це захворювання вже виявили у 49 мешканців Львівщини (торік – у 34), з них дев’ять людей захворіло у квітні. Пік активності кліщів очікують у травні-червні, тож лікарі радять бути обережними і знати, як діяти, якщо кліщ таки присмоктався.

Лікар-епідеміолог Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Ярослав Бойченко повідомив ZAXID.NET, що цього року у порівнянні з аналогічними періодом торік, побільшало людей, у яких через укуси кліщів діагностували хворобу Лайма. За чотири місяці 2025 року є 49 випадків захворювання, торік було – 34.

За словами епідеміолога, найбільше випадків хвороби Лайма зафіксовано у Львівському районі – 31, у Золочівському та Стрийському – по 7, Шептицькому – 2, Дрогобицькому і Самбірському – по 1. Найчастіше кліщі присмоктувалися до відвідувачів міських парків і скверів (21 випадок), у лісах (15), на присадибних ділянках (7), у селах (3) на пляжах і берегах річок (2) і у горах (1).

Серед дітей хвороби Лайма нема, торік у цей час уже було чотири випадки.

Що таке хвороба Лайма?

Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) – це небезпечне інфекційне захворювання, яке передається через укуси іксодових кліщів. Збудником є бактерії роду Borrelia, які, потрапляючи в організм людини, можуть уражати шкіру, нервову систему, серце та суглоби. Заразитися збудником хвороби Лайма можна виключно через укус інфікованого кліща. А це може статися під час відпочинку в лісі, парках, скверах або на дачних чи присадибних ділянках.

Ризик зараження на хворобу Лайма, як кажуть лікарі, залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менше ніж добу, ймовірність інфікування доволі мала, проте після третьої доби наближається до 100%.

Симптоми хвороби Лайма

Хвороба Лайма має декілька стадій і її прояви можуть змінюватися залежно від часу після зараження:

• рання стадія (перші дні – 1 місяць після укусу): на місці укусу може з’явитися характерне почервоніння у вигляді кільця (мігруюча еритема). Також можливі симптоми, схожі на застуду: підвищення температури, ломота в тілі, слабкість.

• середня стадія (1-3 місяці після укусу): якщо хворобу не лікувати, інфекція поширюється в організмі, вражаючи суглоби, нервову систему та серце. Можливі сильні головні болі, порушення зору, болі в м’язах і серцеві порушення.

• пізня стадія (від 3 місяців і більше після укусу): може розвинутися хронічний артрит, ураження нервової системи (енцефаліт, паралічі), що суттєво знижує якість життя.

Як захиститися від укусу кліщів?

Щеплення від хвороби Лайма не існує, тому важливо вживати заходів профілактики:

• одягатися так, щоб тіло було максимально закрите, особливо під час прогулянок у лісах і парках,

• використовувати репеленти від кліщів,

• після повернення додому ретельно перевіряти себе, дітей і домашніх улюбленців на наявність кліщів, прийміть душ, виперіть і випрасуйте одяг.

Що робити, коли кліщ таки присмоктався?

1. Не панікувати. Не всі кліщі є заразними, хоч кожного слід розглядати як такого, що може інфікувати.

2. Якщо виявили на тілі кліща, найкраще відразу під’їхати в найближчий медичний заклад, щоб там правильно його зняли. Коли кліщ на тілі був менше доби (а він може триматися до 12 діб), то ймовірність інфікування доволі мала.

3. Коли медзакладу поблизу нема, спробуйте витягнути кліща самі. Обгорніть пальці бинтом чи марлевою серветкою і спробуйте витягнути його. Робіть це поволі, щоб витягнути всього кліща, а не його частину. Рану обробіть антисептиком, а руки добре помийте з милом.

4. Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський радить через 21 день після укусу здати кров на антитіла до бореліозу. «Це золоте загальноприйняте правило. Не треба здавати раніше, це нічого не дасть. Це марна трата часу та грошей. Ще не встигнуть виробитись імунні клітини, нічого в крові не видно. 21 день – це не пізно, це нормально. Якщо аналіз негативний – все добре. Можна забути про кліща. Якщо позитивний – не пощастило, але теж нічого страшного, треба просто вчасно пролікуватися», – каже лікар-інфекціоніст.