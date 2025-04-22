Першою жертвою укусу змії цього року стала 9-річна дівчинка

До Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) госпіталізували 9-річну мешканку Самбірщини, яку вкусила змія. Стан дівчинки – середньої важкості, медики надають дитині усю необхідну допомогу.

Як повідомив ZAXID.NET лікар-анестезіолог Центру Максим Ковальов, дівчинку до лікарні привезли у понеділок, 21 квітня, о 23:13. Дитина з с. Нижня Яблунька, що на Самбірщині. О 17:30 біля сільського магазину її у праве коліно вкусила змія. У місці укусу виник набряк розміром приблизно 15 на 15 см. На 8 годину ранку набряк поширився до верхньої середньої третини стегна, тобто збільшився у два рази. Але це типова реакція на укуси змії. Стан дитини – середньої важкості.

За словами лікарів, цього року це перший випадок укусу змії на Львівщині.

Як вберегтися від укусів змій

Вирушаючи на ліс, гори чи в місцевість, де потенційно можуть бути плазуни, варто подбати про відповідний одяг: штани з цупкої ткани, високі черевики (штани заправити в черевики).

Перед тим, як присісти на пеньок, дерево, камінь чи просто на траву, огляньтеся навколо, пошурхотіть або постукайте палицею, бо це місце могло сподобатися не лише вам, а й зміям. Стукіт їх відлякає. Як правило, вони втікають від людей, почувши кроки, стукіт чи голоси. Та у спекотні дні їхня поведінка може змінюватися. Змії часто ховаються в старих пнях, копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися палицею.

Якщо зустрілися з плазуном, не тікайте, не робіть різких рухів. Зазвичай, змія просто не побачить нерухомий об’єкт. Краще завмерти і чекати, доки гадюка відповзе, або тихенько без різких рухів відійти в сторону.

Коли сталося так, що змія таки вкусила вас чи когось з ваших друзів, слід знати, як правильно надати першу домедичну допомогу. Поради лікаря знайдете тут.