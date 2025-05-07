Василь Довбуш з 2015 до 2019 року працював на 24 каналі

Під час виконання бойового завдання, 6 травня, загинув 34-річний Василь Довбуш, який з 2015 по 2019 рік працював у ТРК «Люкс». Зокрема, він був відеодизайнером 24 каналу. Про загибель Василя Довбуша повідомила радіоведуча Діана Луцишин.

«Тут не може бути чорно-білого фото, бо ти був дуже яскравим і світлим. Це просто не вкладається в голові. Неймовірний, крутий і дуже життєрадісний наш Василько Довбуш… Рідні вже знають, тому повідомляємо, що Василь загинув 6 травня під час виконання бойового завдання. Усі, хто його знали, згадайте добрим спогадом і молитвою. І, звісно, усмішкою, бо Василько завжди усміхався», – написала Діана Луцишин.

Зазначимо, що Василь Довбуш родом зі Львова. Він навчався у 63 школі та Українській академії друкарства.

У коментарі ZAXID.NET подружжя Фахрудіна Шарафмала та Софії Трощук розповіли про дружбу з Василем Довбушем. Фахрудін пригадав, що саме Василь навчив їх ходити в гори.

«Якщо постаратися описати коротко, то Василь був дуже щасливий і намагався завжди всіх підтримувати. Це єдина людина, яку я знаю, яка ніколи на вечірках не вживала алкоголю, але йому було весело. Він дуже любив старовинну українську музику, знав багато пісень. Любив ходити в гори, ми ходили туди разом. Він роками хотів купити пса – золотистого ретривера. Врешті купив і назвав його Неш. Василь дуже любив все, що пов'язано з космічними програмами, цікавився НАСА. Купив собі куртку й всю обчепив патчами НАСА. І дуже любив Україну», – сказав журналіст та друг Василя Довбуша Фахрудін Шарафмал.

Ведуча 24 каналу Софія Трощук говорить, що найкраще Василя Довбуша схарактеризують дві речі – доброта та любов до правди.

«Він був дуже доброю і веселою людиною. Щоразу, як Василько виїжджав на бойові завдання, вже бувши в Силах Оборони, то завжди ставився до цього з оптимізмом. Писав, що повернеться, просив не сумувати й казав, скільки не буде на зв'язку. Потім розповідав про це в притаманній йому манері. Василько був великим правдорубом. Незнайомих людей це могло зачіпати, але коли йому щось не подобалось, то він обов'язково говорив про це», – каже Софія Трощук.

Вона зазначила, що Василь цікавився мотоциклами. Після того, як він пішов з 24 каналу тривалий час працював у мотомайстерні, а потім працював в ІТ-компанії.

«Василь був дружбою на нашому весіллі й зробив зі своїм знайомим майстром скульптуру. Це те, що залишається у нас від Василя і після Василя. Це дуже добре характеризує його як людину – дуже винахідливу і творчу. Я не знаю у світі жодної людини, яка б сказала про Василька щось погане. Це дуже добра, розумна й чуйна людина», – сказала Софія Трощук.

ZAXID.NET висловлює співчуття родині та друзям Василя Довбуша.