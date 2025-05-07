Військові пройдуть медичні обстеження та лікування, а після того приїдуть додому

Додому з російського полону повернули сімох військових з Рівненщини. Троє з них – родом з Рівненського району, двоє – з Дубенського, ще двоє – з Сарненського та Вараського. Чоловіків повернули під час обімну 6 травня. Тоді вдалося поміняти 205 українських військових – трьох офіцерів та 202 солдатів.

Про те, що семеро військових з Рівненщини є в списках повернутих з російського полону повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Серед звільнених сьогодні з полону українських військовослужбовців є троє з Рівненського району, двоє – з Дубенського, по одному – з Сарненського та Вараського. Найстаршому зі звільнених – 46 років, наймолодшому – 22», – написав Олександр Коваль.

Загалом повернулися 205 українських захисників. Посередником між Україною та Росією були Об'єднані Арабські Емірати. Президент подякував країні за допомогу. Як уточнили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, з російського полону вдалося визволити бійців Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Серед звільнених є троє офіцерів.

Повернуті бійці захищали Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також обороняли Маріуполь.