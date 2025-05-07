П'ятеро військових – з Хмельницького району

Додому з російського полону повернули шістьох військових з Хмельниччини. П’ятеро з них – родом з Хмельницького району, ще один – з Шепетівського. Чоловіків повернули під час обімну 6 травня. Тоді вдалося поміняти 205 українських військових – трьох офіцерів та 202 солдатів.

Про те, що шестеро військових з Хмельниччини є у списках повернутих з російського полону повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Шестеро наших земляків: п’ятеро з Хмельницького та один із Шепетівського районів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки, представники майже всіх видів і родів військ, знову на своїй землі. Вони були розкидані по тюрмах в різних регіонах росії. Пройшли через нелюдські умови, через біль і приниження. Але вистояли», – зазначив Сергій Тюрін.

Під час обміну полоненими в Україну повернули 24-річного військового Віталія Тімощука з села Солобківці Хмельницького району. Про це розповіла матір звільненого з полону захисника Анжела Тімощук. У російському полоні він пробув два з половиною роки. Потрапив туди під час виконання бойового завдання на Херсонщині. «Я навіть не передчувала, що сина обміняють сьогодні. Перед цим казали, що буде обмін, так і не було. Не хотіла вкотре розчаруватися. Кожного разу чекала списки, і так важко було, коли в них не було Віталіка», – зазначила в коментарі «Суспільному» матір звільненого з полону захисника Анжела.