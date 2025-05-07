Польські правоохоронці розслідують схему видачі фальшивих дипломів в університеті Collegium Humanum

Співробітники Центрального антикорупційного бюро Польщі спільно з прикордонниками затримали в Медиці колишнього проректора Варшавського університету менеджменту Collegium Humanum, громадянина України Тараса Г., підозрюваного у видачі підроблених дипломів. Колишнього проректора затримали під час спроби в’їзду з України до Польщі.

Як повідомляється на сайті Центрального антикорупційного бюро Польщі, Тараса Г. затримали 3 травня на прикордонному переході в Медиці у зв'язку з розслідуванням справи про порушення у діяльності університету Collegium Humanum.

Чоловіка доставили до прокуратури в Катовіце, де прокурор оголосив йому звинувачення у скоєнні злочинів за п’ятьма статтями кримінального кодексу.

«Тараса Г. підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка займалася видачею фальшивих документів у вигляді довідок про курс навчання та дипломів про закінчення навчання в Collegium Humanum», – зазначається в повідомленні Центрального антикорупційного бюро.

Згідно з результатами розслідування, проведеного співробітниками ЦАБ, затриманий Тарас Г., обіймаючи посаду проректора Collegium Humanum, спільно з іншими співробітниками університету організував незаконну процедуру видачі документів, що фіктивно підтверджують курс навчання громадян України. За попередніми даними слідства, було видано щонайменше 2405 фальшивих документів про освіту.

«В обмін на фіктивні довідки Тарас Г. спричинив виплату Collegium Humanum понад 850 тис. євро. Таким чином, він вчинив злочин, пов'язаний з отриманням неправомірної вигоди спільно з іншими особами від керівництва цього університету. Згідно з висновками, Тарас Г. отримав комісійну винагороду в розмірі 80 євро за оформлення однієї фіктивної довідки», – сказано у повідомленні ЦАБ.

За клопотанням прокурора, суд арештував Тараса Г. на три місяці.

Антикорупційне бюро не повідомляє прізвища затриманого, однак з даних на сайті університету, ймовірно, йдеться про колишнього проректора Collegium Humanum Тараса Голопича. Зокрема, у 2021 році він з робочою проїздкою відвідував Міжнародний європейський університет у Києві, де домовлявся про співпрацю та можливість отримання подвійних дипломів українського та польського вишів.