Колекція дипломів Олени Живко

Місцева громадська діячка, голова ГО «Об’єднання добровольців» Олена Живко, відома у Львові завдяки участі в скандальних вуличних акціях та сутичках під час засідання міськради. Її представляють у медіа як «випускницю престижного юридичного факультету» з патріотичним світоглядом та багатим досвідом адвоката-криміналіста.

Під час розслідування ZAXID.NET, опублікованого 4 січня, з’ясувалося, що офіційна біографія 34-річної Олени Живко кардинально відрізняється від її справжнього життя. Зокрема, вдалося виявити, що відома активістка фігурувала у кримінальних провадженнях щодо масштабних візових афер, а також намагалася підробити диплом про вищу освіту.

На публікацію розслідування Олена Живко відреагувала лише через п'ять днів – заявою, суть якої, якщо відкинути політичну тріскотню, зводиться до того, що її адвокатське посвідчення видано на основі диплому приватного університету, про який не згадали журналісти. Ця інформація лише посилила сумніви в справжності дипломів активістки. У цьому тексті ZAXID.NET зібрав інформацію про всі дипломи Олени Живко, які відомі станом на сьогодні.

Диплом КНУ ім. Тараса Шевченка

Під час розслідування юристи та адвокати, які працювали і спілкувались з Оленою Живко, розповіли журналістам ZAXID.NET, що громадська активістка стверджувала ніби навчалася на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Шевченка.

«Я перетиналася з Лєною в судових процесах і нічого хорошого про неї як про адвоката сказати не можу. Зате по договірних рішеннях Лєна неперевершена. Вона і шантажом промишляла і тиснула на багатьох ясно не «авторитетом». І неодноразово повторювала, що закінчила університет Шевченка. Серед адвокатів рідко почуєш, щоб хтось хизувався своїм дипломом. Семеро з десяти адвокатів закінчили Шевченка, цим нікого не здивуєш», – на умовах анонімності розповіла ZAXID.NET про знайомство з Оленою Живко київська адвокатка.

Інформацію про своє навчання в КНУ ім. Шевченка Олена Живко сама публікувала на своїй сторінці (уже недіючій) в соцмережі «Вконтакте». Йшлося про навчання на заочній формі навчання та 2011 рік випуску. У відповідь на наш запит, надісланий в КНУ ім. Шевченка 17 грудня, там відмовились розголошувати інформацію про Живко, посилаючись на закон «Про захист персональних даних». Лише після повторного запиту і публікації розслідування в КНУ ім. Шевченка відповіли 10 січня, що Олена Живко ніколи там не навчалася і не отримувала жодних дипломів.

Скріншот сторінки Олени Живко у ВКонтакте

Із власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що Олену Живко таки внесли у внутрішню електронну базу університету як випускницю 2011 року. Вказали також серію і номер диплому, які повністю збігалися з даними диплому справжнього випускника КНУ ім. Шевченка 2017 року. Диплом цього випускника внесено в єдину державну базу з питань освіти, а диплом Олени Живко фігурував лише у внутрішній електронній базі КНУ ім. Шевченка. Після журналістських запитів і розголосу навколо цієї ситуації інформацію з внутрішньої бази університету видалили.

ZAXID.NET відшукав представників структур, які виконують замовлення на виготовлення дипломів ВНЗ Києва. Вони підтвердили, що до них зверталися із замовленням на виготовлення диплому магістра права КНУ ім. ТаШевченка для Олени Живко. Йшлося про якісну підробку, включно з документацією про історію навчання, однак угода зірвалася через те, що в КНУ виявили ознаки фіктивності диплому бакалавра Олени Живко.

Тому диплом права КНУ ім. Шевченка на ім’я Олени Живко так і не був внесений у єдину державну базу з питань освіти, а також не простежувалася історія навчання випускниці в університеті. Сама ж Олена Живко визнала, що не отримувала диплом КНУ ім. Тараса Шевченка, але не пояснює, чому вона вводила людей в оману щодо навчання в цьому університеті та робила спроби отримати підроблений диплом.

Два дипломи МАУП

Є версія, що диплом бакалавра Олена Живко отримала в приватному ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом». Згідно архівними даними цього ВНЗ, студентка Олена Живко навчалася на правничій спеціальності у Прикарпатському інституті МАУП в м. Трускавець з жовтня 2002 року по липень 2007 року на заочній формі навчання. А в травні 2008 року отримала диплом бакалавра серії КВ №33369300.

У жовтні 2008 року Живко продовжила заочне навчання за спеціальністю «Правознавство» вже у Львівському інституті МАУП і 26 лютого 2010 року отримала там диплом спеціаліста серії КВ №37714481, спеціалізація «Комерційне і трудове право».

Відповідь на журналістський запит ZAXID.NET з МАУП

Ці дані суперечать інформації від колишнього роботодавця Олени Живко. Від 13 вересня 2006 року до 31 жовтня 2008 року Живко працювала у компанії ТОВ «Альянс Сервіс Україна», яка постачає обладнання для супермаркетів. За даними цього підприємства, Олена Живко розпочала навчання в МАУП лише в 2006 році, а в 2009 році була відрахована з навчання на третьому курсі. Гендиректор ТОВ «Альянс Сервіс Україна» Ростислав Макух розповів, що за навчання працівниці платила його компанія. Він також стверджує, що в 2008 році Олена Живко не приносила на місце праці жодного диплома про базову чи повну вищу освіту.

Ймовірно, саме на основі диплому бакалавра МАУП Олена Живко робила спроби отримати диплом магістра КНУ ім. Шевченка, однак там помітили ознаки його фіктивності. У своїй відповіді на розслідування ZAXID.NET Олена Живко взагалі не згадує обставини свого навчання в МАУП та роботи у ТОВ «Альянс Сервіс Україна».

Диплом «Львівського університету бізнесу і права»

У своїй публічній заяві Олена Живко стверджує, що диплом магістра з правознавства вона насправді отримала у 2010 році в іншому приватному закладі – Львівському університеті бізнесу та права. На опублікованій Живко виписці з держреєстру затертий номер диплому, але його вдалось встановити – ВК №39422444. Контрольно-дисциплінарна комісія адвокатури (КДКА) Ради адвокатів Львівської області, яка раніше відмовлялася розкривати інформацію про Живко, підтвердила 10 січня, що посвідчення адвоката Живко отримала у 2012 році саме на основі диплому ВК №39422444 приватного ВНЗ «Львівський університет бізнесу та права».

Дата отримання диплома магістра 25 червня 2010 року свідчить про те, що Олена Живко одночасно навчалася на одній і тій самій спеціальності у двох платних приватних закладах: Львівському інституті МАУП та «Львівському університеті бізнесу та права», що викликає обгрунтовані сумніви. Виходить, що диплом спеціаліста з правознавства МАУП Живко отримала на 4 місяці раніше від диплому магістра «Львівського університету бізнесу та права». Директорка Львівського інституту МАУП Любов Лелик розповіла ZAXID.NET, що їм невідомо про факт одночасного навчання Олени Живко в іншому ВНЗ у 2008-2010 рр.

За даними YouСontrol, співвласником приватного навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права», створеного у 2007 році, є Ростислав Сопільник, якому належить 44% власності приватного університету. 32-річний Ростислав Сопільник, як і його батько Любомир, є професором сімейного університету, а також діючим поліцейським – працює старшим слідчим-криміналістом слідчого управління ГУ НП у Львівській області.

59-річний Любомир Сопільник зараз є начальником вибухотехнічного управління ГУ НП у Львівській області і паралельно викладає в університеті. Він багато років працює у поліції Львівщини на різних посадах, зокрема, був начальником науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України у Львівській області (НДЕКЦ) та радником начальника обласної міліції.

Бізнесмен і політик Ігор Кривецький захистив в «Львівському університеті бізнесу та права» кандидатську дисертацію з економіки (фото Христі Равлюк)

Саме у «Львівському університеті бізнесу та права» 28 листопада 2019 року захистив кандидатську дисертацію з економіки екс-нардеп від ВО «Свобода» і відомий львівський бізнесмен Ігор Кривецький. Саме з впливом Кривецького пов’язують діяльність ГО «Об’єднання добровольців», яку очолює Олена Живко.

Зважаючи на це, а також на численні родинні зв’язки Олени Живко серед працівників органів МВС та юстиції, редакція ZAXID.NET звертається до правоохоронних органів з заявою щодо необхідності перевірки документів про навчання Олени Живко в «Львівському університеті бізнесу та права», а також усіх вищезгаданих навчальних закладах.

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Отож у своїй відповіді на розслідування ZAXID.NET Олена Живко жодним чином не спростовує факти про її участь у візових аферах та численних звинуваченнях щодо розкрадання гуманітарної допомоги для добровольчих військових формувань. Вона також уникає коментувати обставини свого навчання в МАУП. Живко визнала, що не вчилась в КНУ ім. Тараса Шевченка, однак не пояснила, чому вона вводила людей в оману щодо навчання в цьому університеті та робила спроби отримати підроблений диплом. Диплом Олени Живко з приватного «Львівського університету бізнесу та права» викликає ще більше запитань щодо того, чи справді Олена Живко реально навчалася в якомусь із вищих навчальних закладів.