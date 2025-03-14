Майстерня з виготовлення фальшивок функціонувала у Чернівцях

На Буковині правоохоронці викрили групи зловмисників, яка тривалий час виготовляла та реалізовувала підроблені документи у великих масштабах. Зловмисники підпільний «цех» облаштували в одному із приміщень в Чернівцях. Вони виготовляли документи будь-якої складності – починаючи від довідок про несудимість і завершуючи посвідченням працівників Нацполіції. Правоохоронці провели серію обшуків у кількох регіонах та вилучили більше ніж 300 штампів і печаток, обладнання та заготовки для виготовлення документів і готові підробки.

Оперативники Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно з детективами обласного управління БЕБ викрили зловмисників, які незаконно збували підроблені документи. Спільники «штампували» широкий спектр офіційних документів, повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 14 березня. В основному їх діяльність зосередилася на виготовленні довідок і посвідчень, які видаються структурними підрозділами МВС: водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення Нацполіції, довідки про судимість. Також підроблялися пенсійні посвідчення, паспорти, свідоцтва про смерть, документи Мін'юсту, військових відомств, митниці. Майстерня з виготовлення фальшивок функціонувала у Чернівцях.

«Поліцейські встановили, що до шахраїв також зверталися бажаючі уникнути мобілізації. Вони замовляли підроблені військово-облікові квитки, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, документи про бронювання, посвідчення учасника бойових дій», – йдеться в повідомлені поліції.

Паралельно зловмисники налагодили серійне виробництво фіктивних іноземних документів, що користувалися попитом серед осіб, які проживали за кордоном. Строк виготовлення підробок складав від трьох до п'яти днів. Довідки коштували від 50 до 300 євро. За оперативною інформацією за тиждень «роботи» зловмисники виготовляли від 50 до 100 замовлень, додали в прокуратурі Буковини.

Правоохоронці провели серію обшуків, під час яких вилучили більше ніж 300 печаток та штампів різних державних та іноземних установ, голографічні елементи з ознаками підробки. Також у приміщеннях знайшли обладнання для виготовлення фальшивок, незаповнені бланки, документи на інших осіб, які готувалися на відправку. Була вилучена зброя, чорнові записи, 100 тис. гривень, більше ніж 35 тис. євро та 25 тис. доларів. Вилучене направили на експертизу.

Наразі керівникам організованої групи вже оголосили про підозру за двома статтями КК України, а саме за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Також правоохоронці встановлюють інших, причетних до злочинних дій, людей.