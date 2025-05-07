Урочисте відкриття Львівського парку у Хорватії

Хорватське місто Пула створило парк на честь Львова. Міський голова Львова Андрій Садовий у середу, 7 травня, повідомив, що урочисте відкриття відбулося напередодні Дня Європи за участі послів понад десяти країн та представників хорватського уряду.

«Наше місто-побратим у Хорватії присвятило Львову новий громадський простір. Це вже другий символічний парк у Пулі – після парку Анни Франк. Для нас це велика честь і доказ справжнього партнерства. Дякую меру Філіпу Зорічічу за запрошення приїхати на День міста», – написав Андрій Садовий.

Урочисте відкриття парку. Фото пресслужби Львівської міської ради

Міський голова повідомив, що у червні 2025 року українські ветерани поїдуть у Хорватію на ресоціалізацію. Військові займатимуться там підводним плаванням.

Нагадаємо, що хорватське місто Пула стало побратимом Львова у травні 2023 року. Тоді міські голови Андрій Садовий та Філіп Зорічич підписали угоду про співпрацю.

Пула є одним з найбільших хорватських міст та розташоване на узбережжі Адріатичного моря. Одним з основних джерел доходу міста є туризм. У Львівській міській раді зазначали, що саме у Пулі народився австрійський ерцгерцог із династії Габсбургів, політик, дипломат, поет, полковник Легіону Українських січових стрільців Вільгельм Франц Йозеф Карл фон Габсбург-Лотаринзький. Українці знають його як Василя Вишиваного.