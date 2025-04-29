Верхні Митрополичі сади впорядковані, а нижні тільки нещодавно повернули Церкві

Митрополичі сади у Львові та парк у Зимній Воді отримають фінансування за проєктом транскордонної співпраці Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027. Проєкт презентували 29 квітня, повідомила Львівська обласна рада.

Міжнародний природоохоронний проєкт «Транскордонне біорізноманіття – охорона цінних природних територій у Стшижевіце, Холмі, Львові та Зимній Воді» розрахований на два роки і має за мету відновлення та захист біорізноманіття історичних парків у Польщі та Україні. Ініціатива передбачає розробку концепцій догляду та захисту старовікових дерев в історичних парках.

Учасниками проєкту є чотири партнери (два з Польщі та два з України). З української сторони партнером є Архикатедральний собор Святого Юра Львівської архиєпархії УГКЦ та Зимноводівська територіальна громада.

Загальна сума гранту – 2,3 млн євро. Для українських учасників проєкту грант передбачає 1,8 млн євро, з яких Європейський Союз надає – 1,6 млн євро. Решта – власне дофінансування.

«Втілюючи проєкт, Собор Святого Юра у Львові буде організовувати екологічні канікули для дітей військових та дітей з інвалідністю, розробить проєкт ревіталізації митрополичих садів, які, разом зі всім святоюрським комплексом, занесені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, створить науковий центр зі збереження старовікових дерев», – повідомили в департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОВА.

У Зимній Воді планують реконструювати парк, створити ботанічний заказник, збудувати сучасний інклюзивний дитячий майданчик. У Польщі за проєктом реконструюють парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва в Пьотровіцах і в Хелмі.

«Проєкт включає проведення дендрологічного аналізу, археологічних досліджень, аналізу затримання води, а також підготовку карт місцевості та висот для цілей проєктування та історичних досліджень. Буде створено Центр захисту вікових дерев та закуплено обладнання, необхідне для проведення досліджень та подальшого догляду за парками. Крім того, запланвоані навчальні візити та різноманітні екологічні та освітні заходи – тренінги, квести, конференції та зустрічі з мешканцями», – повідомили на сторінці програми Interreg NEXT.

У квітні 2024 року моніторинговий комітет програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 у категорії «Довкілля» обрав 16 проєктів, які спільно реалізовуватимуть громади та установи Львівщини з польськими партнерами.

Митрополичі сади – це парк довкола Собору святого Юра УГКЦ, який заклали у XVIII ст. Верхні тераси впорядковані, там відбуваються екскурсії, концерти та офіційні події. За нижні донедавна тривали суди, які закінчилися поверненням садів Львівській архиєпархії УГКЦ. Церква поділилася планами, що хоче там облаштувати.