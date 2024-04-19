Моніторинговий комітет програми оголосив проекти-переможці 18 квітня

Конкурсна комісія відібрала 16 проектів з Львівщини, які стосуються теми довкілля, їх профінансують за програмою Interreg Next «Польща-Україна 2021-2027». Загальна сума гранту – понад 15 млн євро. Це 45% від усієї суми, виділеної на прикордонні області України, повідомили в ЛОВА.

У четвер, 18 квітня, у місті Кросно (Республіка Польща) моніторинговий комітет програми оголосив проекти-переможці і затвердив для них фінансування.

«Серед областей на заході України Львівщина буде реалізовувати найбільше проектів за програмою Interreg NEXT у пріоритеті “Довкілля”. 45% грантових коштів з тих, які отримає наша держава, підуть саме у нашу область», – зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Як повідомили в ЛОВА, п’ять з 16 проектів за пріоритетом «Довкілля» сприятимуть адаптації до зміни клімату, підвищуватимуть стійкість до стихійних лих і катастроф. Інші сім – сприятимуть доступу до води та сталому управлінню водними ресурсами. Чотири мають на меті посилити захист та збереження природи, біорізноманіття та зеленої інфраструктури. Частково цими проектами можна буде вирішити проблеми каналізування та очисних споруд.

Перелік проектів переможців:

«Разом за безпеку в транскордонній зоні», в якому бере участь Бродівська міська рада та АОМС «Єврорегіон-Карпати Україна». Проект передбачає будівництво модульного центру безпеки «Станіславчик» в місті Броди. Сума гранту для Львівщини – понад 500 тисяч євро.

«Моніторинг якості необробленої води, що використовується для виробництва питної та рекреаційної води, на наявність хімічних та мікробіологічних небезпек, у тому числі збудників інфекційних захворювань, які є результатом людської діяльності», що реалізує Львівський обласний центр контролю за хворобами і профілактики МОЗ України. Проект передбачає закупівлю лабораторного обладнання та транспорту. Сума гранту для Львівщини — понад 1 млн євро.

«Запобігання та усунення наслідків зміни клімату шляхом придбання транспортних засобів та пожежної техніки для гасіння лісових пожеж», що реалізує ГУ ДСНС України у Львівській області. Передбачене придбання спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів та електрогенератора разом з транспортним причепом, а також навчання рятувальників. Сума гранту для Львівщини — майже 700 тис євро.

«Спільні ініціативи для підвищення безпеки транскордонних територій, пов’язані зі стійкістю до зміни клімату – стихійних лих та пожеж», який реалізує Перемишлянська територіальна громада. Передбачено придбання 3 пожежних автомобілів великої та середньої вантажопідйомності з комплектацією. Сума гранту для Львівщини — майже 900 тис. євро.

«Леліс-Сколе, будівництво технічної інфраструктури та закупівля обладнання для ліквідації наслідків стихійних лих», що реалізує Сколівська територіальна громада. Проект передбачає реконструкцію споруд знезараження питної води в м. Сколе. Сума гранту для Львівщини — майже 1 млн євро.

«Поліпшення якості природного середовища в прикордонній зоні в муніципалітеті Белжець та міській раді Белза», що реалізує Бельзька територіальна громада. В громаді збудують каналізаційну мережу. Сума гранту для Львівщини — 1 млн євро.

«Транскордонний розвиток системи водопостачання та водовідведення – Good Water Тичин – Пустомити», що реалізує КП «Пустомитиводоканал». Передбачена реконструкція водопровідної мережі у м. Пустомити. Сума гранту для Львівщини — майже 500 тис євро.

«Транскордонне Розточчя – захист природного комплексу шляхом покращення управління стічними водами в місті Томашув-Любельський та окрузі Солонка», який реалізує Солонківська територіальна громада. Проєкт передбачає будівництво очисних споруд. Сума гранту для Львівщини — майже 1,5 млн євро.

«Поліпшення транскордонної природоохоронної системи Карпат через розвиток інфраструктури водопостачання та каналізації – інтеграція курортних гмін Соліна та Східниці у боротьбу за чисте довкілля», який реалізує Східницька територіальна громада. Проєкт передбачає реконструкцію водопровідної мережі в м. Східниця. Сума гранту для Львівщини — майже 1 млн євро.

«Поліпшення транскордонної системи захисту навколишнього середовища в м. Гарволін і гміні Седльце в Польщі та в м. Броди в Україні шляхом розвитку інфраструктури каналізації», який реалізує Бродівська територіальна громада та АОМС «Єврорегіон-Карпати Україна». Проект передбачає реконструкцію очисних споруд у місті Броди. Сума гранту для Львівщини — 1 млн євро.

«Захист прикордонної річки Буг шляхом розширення санітарної мережі в прикордонних гмінах Долгобичув і Сокаль», що реалізує Сокальська територіальна громада. Передбачає реконструкцію водонапірного насоса до очисних споруд у місті Сокаль. Сума гранту для Львівщини — понад 1 млн євро.

«Чиста вода – розвиток сталого управління водними ресурсами в транскордонній зоні», який реалізує Рудківська територіальна громада. Проект передбачає будівництво каналізаційної мережі в м. Рудки. Сума гранту для Львівщини – понад 500 тис. євро.

«Чистий Буг – спільна діяльність гміни Дрогичин та гміни Добротвір для захисту біорізноманіття долини Бугу», який реалізує Добротвірська територіальна громада. Проект передбачає доповнення інфраструктури поводження з відходами спеціалізованими сміттєвозами та встановлення 18 місць для сортування відходів, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Сума гранту для Львівщини – майже 1 млн євро.

«Транскордонне біорізноманіття – захист цінних природних територій у Стшижевіце, Хелмі, Львові та Зимній Воді», який реалізує Зимноводівська територіальна громада та РГ УГКЦ парафії Архикатедрального собору Святого Юра м. Львова. Запланована закупівля обладнання для утримання та консервації історичного парку в м. Зимна Вода, будівництво комплексного дитячого майданчика та вуличного спортзалу в парку в Зимній Воді, розробка документації для історичного парку садів собору Святого Юра у Львові. Сума гранту для Львівщини – майже 1,7 млн євро.

«Захист біорізноманіття транскордонних територій України та Польщі від інвазійних популяцій борщівника (Heracleum) (NoHeracleumUA&PL)», який реалізує Львівська аграрна палата та Львівський національний університет природокористування. Проект передбачає ліквідацію борщівника. Сума гранту для Львівщини – майже 1,5 млн євро.

«Розвиток зеленої інфраструктури на транскордонній території гміни Сєдльце, міста Городок та гміни Привільне», який реалізує Городоцька територіальна громада. Проект передбачає ревіталізацію існуючого парку у місті Городок для захисту та збільшення частки зелених насаджень. Сума гранту для Львівщини – понад 400 тис. євро.

Нагадаємо, програма транскордонного співробітництва Interreg Next «Польща-Україна 2021-2027» (раніше – PL-BY-UA) розрахована на кілька років та кілька етапів. Вона охоплює шість західних українських областей – Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Закарпатську. Польськими партнерами є Підляське, Люблінське, Підкарпатське і частина Мазовецького воєводства. Тема «Довкілля» є першою категорією, на яку відбирали заявки. Наступними темами будуть здоров’я, туризм, співпраця та кордони.