В Китаї розбився пасажирський літак з 133 людьми на борту
Літак зник з радарів невдовзі після вильоту
Світ — Катерина Родак, 0 0
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Літак авіакомпанії China Eastern Airlines впав в гірській місцевості окрузі Учжоу
У понеділок, 21 березня, на півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За інформацією The Paper, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії China Eastern Airlines впав в гірській місцевості окрузі Учжоу, Гуансі, і спричинив пожежу в лісі. На борту літака перебувало 133 пасажири. Інформацію про авіакатастрофу підтвердили журналістам у департаменті надзвичайних ситуацій Гуансі.
Рейс China Eastern MU5735 не прибув до запланованого пункту призначення в Гуанчжоу після того, як вилетів із міста Куньмін. Наразі на місце події виїхали рятувальники, кількість жертв невідома.
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