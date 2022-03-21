Літак авіакомпанії China Eastern Airlines впав в гірській місцевості окрузі Учжоу

У понеділок, 21 березня, на півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією The Paper, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії China Eastern Airlines впав в гірській місцевості окрузі Учжоу, Гуансі, і спричинив пожежу в лісі. На борту літака перебувало 133 пасажири. Інформацію про авіакатастрофу підтвердили журналістам у департаменті надзвичайних ситуацій Гуансі.

Рейс China Eastern MU5735 не прибув до запланованого пункту призначення в Гуанчжоу після того, як вилетів із міста Куньмін. Наразі на місце події виїхали рятувальники, кількість жертв невідома.