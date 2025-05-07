Василь Лупан під час затримання поблизу кордону з Молдовою

У вівторок ввечері, 6 травня, чернівецькі прикордонники затримали 26-річного безхатька зі Львова Василя Лупана, який продавав квіти біля Галицького ринку у центрі міста. Василь Лупан у жіночому вбранні намагався перейти кордон і потрапити до Молдови. Пресслужба Держприкордонслужби повідомила, що на чоловіка склали адмінпротокол.

«Один із нарядів відділу "Кельменці" Чернівецького прикордонного загону затримав порушника, який прямував до кордону в незвичному образі. Довговолоса особа в жіночому вбранні пішки прямувала в бік Молдови. Наблизившись, прикордонники помітили в неї чоловічі риси обличчя, зокрема й щетину. Мандрівник зізнався, що мав намір незаконно, поза пунктом пропуску, потрапити на територію Молдови, а нарядився в жіноче, щоб не привертати зайвої уваги», – повідомили прикордонники.

На Василя Лупана склали адмін протокол за порушення прикордонного режиму і спробу незаконного перетинання державного кордону (ст. 202 та 204-1 КУпАП). Йому загрожує штраф.

Зазначимо, що Василь Лупан родом з Шептицького. Він виріс у сиротинці. Впродовж останніх років Василь продавав квіти поблизу Галицького ринку у Львові. Крім цього, він два роки веде сторінку у TikTok, де публікував відео, зняті на квітковому базарі. Станом на 8 травня сторінка Василя Лупана має майже 10 тис. підписників та 141,9 тис. вподобань.

Василь Лупан публікував у TikTok відео з подорожей Німеччиною та Францією. Також показував, як бере автограф у Світлани Лободи. Блогер Андрій Кушнір публікував відео з Василем Лупаном, де той розповідав, що останні вісім років живе на вулиці й не може отримати житло від держави. Він хоче виїхати у Швейцарію.

«У мене взагалі немає житла. Я стою на черзі на квартиру як дитина-сирота. Вже вісім років як на вулиці. Був у притулках для бездомних, але там старші люди. Мені там некомфортно, бо там туберкульоз і можна заразитися інфекцією, тому я вибирав бути в під'їзді. Я був цілий день на роботі продавав квіти, а ввечері йшов в під'їзд чи просився до знайомої, коли була зима», – розповів Василь Лупан.

Додамо, що на своїй сторінці продавець квітів розповідав, що двічі намагався законно перетнути кордон на підставі довідки ВЛК, але йому відмовляли. За словами Лупана, цей документ дозволяє йому три місяці перебувати на лікуванні за кордоном. Він зазначив, що має проблеми з ногами через те, що тривалий час жив на вулиці.