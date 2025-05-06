Фіктивне подружжя затримали на кордоні

У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею львівські прикордонники викрили мешканця Черкащини, який одружився з сусідкою, що має інвалідність, щоб втекти за кордон. При цьому дружина чоловіка вже проживає за кордоном.

Як повідомили у вівторок, 6 травня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, 40-річний житель Черкащини офіційно зареєстрував шлюб зі своєю 45-річною сусідкою, яка має ІІ групу інвалідності, попри те, що його справжня дружина жива й мешкає в Німеччині.

«Саме до неї він і прямував, сподіваючись скористатися процедурою виїзду для чоловіків, які супроводжують осіб з інвалідністю. Однак задум провалився. Чоловік розповів, що його шлюб насправді був лише “квитком2 у Європу», – розповіли в ДПСУ.

У результаті прикордонники затримали псевдоподружжя та передали поліцейським.