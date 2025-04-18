Чоловік був занурений по груди в олію і намагався виїхати за кордон у цистерні

На кордоні з Молдовою українські прикордонники у цистерні з олією виявили чоловіка, підвішеного на страхувальних ременях.

Як повідомила пресслужба Держприкордонслужби, 17 квітня через пункт пропуску «Мамалига» на виїзд з України прямував вантажний автомобіль з цистерною, за кермом якого був громадянин Молдови. У товаро-супровідних документах був зазначений вантаж – рослинна олія.

Однак під час час огляду автомобіля прикордонники виявили, що на люку одного з відсіків цистерни, зроблені спеціальні кріплення, на яких підвішений чоловік. Зʼясувалося, що таким чином 43-річний мешканець Одеської області намагався виїхати в Молдову. Він домовився зі знайомим водієм, що той вивезе його у вантажній цистерні. У підвішеному стані, занурений майже по груди в олію, чоловік їхав із Вінниці до пункту пропуску.

За спробу незаконного перетинання кордону на нього склали адміністративний протокол. Водія вантажівки затримали, йому інкримінують порушення за ст. 332 ККУ.