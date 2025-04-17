Підозрюваного затримали після того, як він отримав 8 тис. доларів хабара

На Волині викрили 22-річного військовослужбовця, який організував незаконну схему переправлення ухилянтів. Підозрюваний брав по 8 тис. доларів за допомогу чоловікам у проходженні кордону. Про це повідомила 17 квітня пресслужба спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, військовослужбовець правоохоронного органу спецпризначення підшукував чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та обіцяв за гроші допомогти перетнути українсько-білоруський кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів у Ковельському районі на Волині.

«Підозрюваний зобов’язувався доставляти клієнтів до відправного пункту, інформувати щодо місць розташування прикордонних патрулів, вказувати напрям руху пішки та надавати необхідні засоби. При цьому обіцяв знижку, якщо ухилянт приведе із собою ще одного чи кількох чоловіків. Ціна на такі послуги становила 8 тис. доларів з людини», – зазначають правоохоронці.

Викрили переправника під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Йому оголосили підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.