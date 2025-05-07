Танк Leopard 2A4 на озброєнні Нацгвардії

Національну гвардію України посилили основними бойовими танками серії Leopard. Сучасна бронетехніка надійшла завдяки підтримці міжнародних партнерів України. Про це повідомив бригадний генерал, командувач НГУ Олександр Півненко у Facebook 7 травня.

«Зокрема, нацгвардійці отримали танки Leopard 1A5 та Leopard 2A4, які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Вони поєднують у собі високу мобільність, вогневу міць та надійність, що критично важливо на сучасному полі бою», – ідеться в повідомленні.

Олександр Півненко зауважив, що з урахуванням реалій на полі бою, не йдеться про безпосередню роль танків у залученні до бойових порядків підрозділів першого ешелону. Водночас танк, так само як і артилерія, залишається на полі бою одним із найпотужніших вогневих засобів. Військовослужбовці НГУ проходять інтенсивну підготовку для ефективного використання цієї техніки, у тому числі за кордоном.

«Ми адаптуємо нові зразки озброєння до умов ведення бойових дій на сході та півдні України, з урахуванням сучасних викликів – таких як масове застосування FPV-дронів. Тут в першу чергу мова йде про комплексну роботу аеророзвідки, наших підрозділів РЕР і РЕБ, характеру місцевості й бойових дій й умов місцевості на конкретному напрямку», – додав командувач НГУ.

Олександр Півненко зазначив, що Leopard 2 здатен точно вражати цілі незалежно від часу доби й погодних умов. Так, Leopard 2A4 оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall Rh-120 L44, двома кулеметами MG3 калібру 7,62 мм, дизельним двигуном потужністю 1500 к.с., а також сучасною системою керування вогнем EMES-15 із тепловізійним каналом та лазерним далекоміром.

За його словами, танк має відмінну прохідність: долає нахили до 30°, вертикальні перешкоди до 1,1 м, рови шириною до 3 м і водні перешкоди до 1,2 м (до 4 м зі шнорклем). А броньовий захист Leopard 2 дозволяє ефективно протистояти сучасним загрозам, включаючи протитанкові ракети та дрони-камікадзе.

Leopard 1A5, своєю чергою, зауважив Півненко, є модернізованим варіантом із гарматою 105 мм, оновленими прицільними комплексами та покращеною ергономікою для екіпажу.

Раніше ZAXID.NET писав, що Австралія затримує передачу Україні списаних танків Abrams, оскільки США досі не надали дозволу не їх експорт. Раніше Пентагон застерігав Австралію від передання Abrams через логістичні витрати й труднощі з обслуговуванням техніки в Україні.