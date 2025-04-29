Уряд Австралії схвалив передачу Україні десятків списаних танків Abrams

Австралія у 2024 році пообіцяла передати Україні списані танки Abrams, однак цей процес затягується, оскільки США досі не надали дозволу не їх експорт. Про це у понеділок, 28 квітня, повідомило ABC News з посиланням на слова представника Міноборони Австралії.

Ще у жовтні 2024 року уряд Австралії схвалив передачу Україні десятків списаних танків Abrams на 245 млн доларів. Проте їх досі не відправили.

Спершу передача танків ускладнилася після того, як президент США Дональд Трамп заморозив військову допомогу Україні. Після її відновлення процес стикнувся з ще більшою невизначеністю, оскільки офіційний дозвіл США на передачу танків Австралія досі не отримала.

«Австралія, як і раніше, дотримується мети з постачання M1A1 Abrams у 2025 році, процес експорту M1A1 триває. Міністерство оборони продовжує працювати з українським урядом відповідно до узгоджених домовленостей щодо передачі майна, включно з доставленням і забезпеченням», – розповів журналістам представник Міноборони Австралії.

Відомо, що раніше Пентагон застерігав Австралію від передання Abrams через логістичні витрати і труднощі з обслуговуванням техніки на території України.

Що відомо про танки Abrams

M1 Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва. Він є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів. Важливими особливостями танка є:

застосування потужних газотурбінних двигунів, які працюють на паливі для реактивних двигунів JP8,

обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею,

окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк.

Abrams є одним з найважчих танків, які перебувають в експлуатації на початку XXI століття.

Нагадаємо, 16 жовтня 2024 року повідомляли, що Україна отримає танки американського виробництва M1A1 Abrams, експлуатація яких добігла кінця – в Австралії їх замінюють новими танками Abrams M1A2. Загалом йдеться про передачу 49 списаних танків.