Австралія замінює танки M1A1 Abrams на новіші моделі та передає списану техніку Україні

Австралія передасть Україні десятки танків Abrams, які перебували на озброєнні країни та замінюються новими моделями. Танки передадуть у межах нового пакета допомоги на 245 млн австралійських доларів (приблизно 164 млн доларів США), повідомило АВС із посиланням на слова міністра оборонної промисловості Австралії Пета Конроя.

Зазначається, що Україна отримає танки американського виробництва M1A1 Abrams, експлуатація яких добігла кінця – в Австралії їх замінюють новими танками Abrams M1A2. Загалом йдеться про передачу 49 списаних танків.

Танки нададуть в межах нового пакета допомоги від Австралії на 164 млн доларів. Що ще увійде до оборонної підтримки України, наразі невідомо. За словами Пета Конроя, анонс пакета допомоги для України відбудеться під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО, запланованої на 17 жовтня.

«Ці танки забезпечать ЗСУ більшою вогневою міццю і мобільністю, а також доповнять підтримку, яку надають наші партнери українським танковим бригадам – Австралія непохитно підтримує Україну», – повідомив міністр оборонної промисловості.

Деякі австралійські танки потребуватимуть легкого ремонту перед доставкою до України. Коли саме надішлють танки, наразі невідомо.

За даними Defence Express, передача 49 танків зробить Австралію найбільшим донором озброєння цього типу для України – до того найбільше танків передали США (31 одиниць). Загалом на озброєнні Австралії перебувають 59 танків M1A1 Abrams – частину з них переобладнають на інженерні машини.

Нагадаємо, у липні Австралія оголосила про виділення нового та найбільшого пакета допомоги для України. До нього увійшли ракети ППО, керована зброя типу «повітря-земля», боєприпаси та партія взуття для бійців та бійчинь ЗСУ.