Уряд Австралії оголосив про найбільший із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну пакет військової допомоги на суму близько 170 млн доларів США. Про це ввечері у четвер, 11 липня, повідомили ABC News та австралійський уряд.

Як повідомляється, віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Річард Марлз на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та партнерами з Індо-Тихоокеанської четвірки. До слова, Австралія та інші партнери з регіону, які не є членами Альянсу, все ж прибули на саміт НАТО у Вашингтон, для зміцнення зв’язків з альянсом на тлі побоювань щодо китайської агресії та відносин Пекіна з Москвою.

Оголошений пакет військової допомоги містить: ракети ППО; озброєння класу «повітря-земля», включно з керованою зброєю; протитанкову зброю; боєприпаси для артилерії, мінометів, гармат і стрілецької зброї; партію взуття, яка дасть змогу чоловікам і жінкам Збройних сил України продовжувати свою життєво важливу роботу на передовій.

«Сьогоднішня заява уряду Австралії збільшує військову допомогу Австралії Україні до більш ніж 1,1 млрд доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії, а загальний обсяг допомоги перевищив 1,3 млрд доларів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, стало відомо, що Австралія також долучиться до нової ініціативи НАТО з безпеки та навчання для України як оперативний партнер. Серед іншого Австралія виділить 700 людей для нового командування НАТО для України, зокрема для навчання та допомоги у сфері безпеки.

Президент України Володимир Зеленський подякував країні за пакет військової оборони.

«Цінуємо цю важливу допомогу для нашої країни та наших людей», – написав президент у соцмережі Х.

Президент зазначив, що вперше провів зустріч у п’ятисторонньому форматі з лідерами індо-тихоокеанських держав – партнерів НАТО (Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії). На ній обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, яка стрімко змінюється, потребує єдності та злагодженості в питаннях безпеки.

Нагадаємо, що міністр оборони Австралії оголосив про 100 млн доларів допомоги під час візиту до Львов наприкінці квітня цього року.