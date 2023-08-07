Танки Abrams мають прибути в Україну на початку осені

Сполучені Штати схвалили передачу Україні першої партії танків Abrams, вони прибудуть до нашої країни на початку осені. Про це повідомив голова відділу закупівель Сухопутних військ США Даг Буш, якого цитує CNN.

За словами Буша, партія прибуде до України на початку осені. Він уточнив, що ЗСУ отримають не лише самі Abrams, а й допоміжні матеріали.

«Ми передамо танки, а також усе, що з ними пов'язане. Боєприпаси, запчастини, паливну апаратуру, ремонтну базу. Тобто, це не просто техніка, це повний пакет, який йде з нею», – сказав Буш.

Зазначимо, що раніше Пентагон заявив, що планує до кінця року передати Україні танки M1 Abrams. Україні мають передати 31 машину, що проходили ремонт та підготовку до відправки протягом декількох останніх місяців. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.

Представники Пентагону раніше висловлювали побоювання щодо передачі Abrams Україні, посилаючись на занепокоєння з приводу того, як Україна буде утримувати сучасні танки, які потребують тривалої підготовки і обслуговування. Крім того, чиновники заявили, що можуть знадобитися роки, щоб ці танки потрапили на поля бою в Україні. Але міністр оборони Ллойд Остін врешті-решт погодився з думкою, що відправка американських танків необхідна для того, щоб підштовхнути Німеччину до надання омріяних Україною танків Leopard 2.

Також у травні повідомлялося, що США почали навчання українських військових на танках Abrams в Німеччині.

Представники Пентагону повідомляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Незабаром міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські танки Abrams не братимуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

Що відомо про танки Abrams

M1 Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Історія створення машини починається зі створення танка MTB-70. Це був спільний проект Сполучених Штатів та Німеччини 1960-х. Він розділився на дві гілки – майбутній німецький Leopard 2 та майбутній американський M1 Abrams.

Танк є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів. Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів, які працюють на паливі для реактивних двигунів JP8, обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк. Abrams є одним з найважчих танків, які перебувають в експлуатації на початку XXI століття.

Танк має таки характеристики:

Вага М1А1 – 57,15 т

М1А2 – 61,3 т

Довжина – 7,9 м

з гарматою – 9,7 м

Ширина – 3,6 м,

Висота – 2,8 м,

Екіпаж – 4 особи: командир, навідник, заряджальник, механік-водій

Броня – багатошарова протиснарядна композитна броня, посилена збідненим ураном

лоб корпусу: 1320–1620 мм

борт корпусу: 1320–1620 мм

Головне озброєння – 105-мм нарізна танкова гармата M68 або 120-мм гладкоствольна М256

Другорядне озброєння – 12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB, два 7,62-мм кулемета M240

Двигун – Honeywell AGT1500З багатопаливний газотурбінний, потужність 1500 к.с.

Дорожній просвіт – 480 мм

Ємність паливних баків – 1900 л

Операційна дальність – 410 км

Швидкість по шосе – 67,6 км/год, по пересічній місцевості – 48,3 км/год.

В США також запевняли, що M1A1 Abrams, які передаватимуть Україні, матимуть «дуже схожі можливості» на M1A2, включаючи покращену броню, 120-мм гармату та великокаліберний кулемет 50 калібру.

M1A1 становлять значну частку 3,5 тис. Abrams, що перебувають на зберіганні в армії США.