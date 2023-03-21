США передадуть Україні танки Abrams старішої моделі M1A1
Це має пришвидшити доставку танків в Україну
США вирішили передати Україні танки Abrams старішої модифікації M1A2, щоб пришвидшити їх доставку. Про це 21 березня повідомило видання CNN.
За словами речника Пентагону Патріка Райдера, міноборони США у координації з Україною вирішило передати танки Abrams M1A1. Таким чином танки зможуть передати в Україну до осені 2023 року.
Патрік Райдер додав, що США також нададуть Україні передові системи броні та озброєння, подібні за можливостями до Abrams M1A2, включаючи важкий кулемет 50-го калібру та 120-мм гармату.
Abrams M1A1 – американський основний бойовий танк, найбільш поширений в армії США. Має 120-мм гладкоствольну гармату.