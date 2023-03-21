США мають передати Україні роту танків Abrams M1A1

США вирішили передати Україні танки Abrams старішої модифікації M1A2, щоб пришвидшити їх доставку. Про це 21 березня повідомило видання CNN.

За словами речника Пентагону Патріка Райдера, міноборони США у координації з Україною вирішило передати танки Abrams M1A1. Таким чином танки зможуть передати в Україну до осені 2023 року.

Патрік Райдер додав, що США також нададуть Україні передові системи броні та озброєння, подібні за можливостями до Abrams M1A2, включаючи важкий кулемет 50-го калібру та 120-мм гармату.

Нагадаємо, 25 січня США оголосили про передачу Україні роти бойових танків Abrams.

Abrams M1A1 – американський основний бойовий танк, найбільш поширений в армії США. Має 120-мм гладкоствольну гармату.