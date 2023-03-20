У понеділок, 20 березня, США анонсували новий пакет військової допомоги для України на 350 млн доларів. Про це йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, пише The Guardian.

«Сьогодні, відповідно до делегування повноважень президентом Байденом, я даю дозвіл на передання Україні американського озброєння та обладнання на суму 350 млн доларів», – заявив держсекретар США.

Новий пакет військової допомоги містить:

ракети для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

боєприпаси калібру 25 мм для БМП;

антирадарні ракети HARM;

81-мм і 60-мм мінометні системи та боєприпаси до них;

комплекси протитанкової зброї АТ-4;

гранатомети, стрілецьку зброю з набоями до них;

підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;

обладнання для розмінування.

«Ми вітаємо більш ніж 50 країн, які об'єднались заради підтримки України в її захисті суверенітету і територіальної цілісності. Тільки Росія може припинити цю війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – підкреслив Блінкен.

До слова, раніше країни Європейського Союзу погодили спільну закупівлю мільйона боєприпасів для Збройних сил України.

Окрім 26 членів ЄС, до угоди має доєднатися Норвегія, очолить цей проект Європейське оборонне агентство. Угорщина вже відмовилась брати участь у закупівлі боєприпасів.