У понеділок, 20 березня, країни Європейського Союзу погодили спільну закупівлю мільйона боєприпасів для Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Міністри закордонних справ і оборони на зустрічі в Брюсселі погодили комплексну ініціативу, спрямовану на забезпечення України 155-мм снарядами впродовж року і поповнення власних запасів.

«Рада, що міністри закордонних справ і оборони ЄС сьогодні схвалили цю ініціативу. Це допомагає нарощувати європейську оборонну промисловість і підвищувати нашу безпеку», – зазначає Каллас.

Окрім 26 членів ЄС, до угоди має доєднатися Норвегія, очолить цей проект Європейське оборонне агентство. Угорщина вже відмовилась брати участь у закупівлі боєприпасів.

Представники ЄС заявляли, що минуть принаймні місяці, перш ніж снаряди, замовлені в межах цих спільних закупівель, дістануться Україні. Перші замовлення можуть бути розміщені до кінця травня. Також у ЄС переконані, що ініціатива великих спільних закупівель має спонукати країни-члени відправляти більше своїх наявних запасів снарядів в Україну.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков говорив, що на місяць бажано було б отримувати 90-100 000 боєприпасів до артилерії 155-го калібру. Загалом захисники потребують 250 000 артснарядів щомісяця.