Системи протиракетної оборони Patriot розгорнуть в Україні швидше, ніж планувалося спочатку. Найближчими днями група з 65 українських військових завершить навчання роботі з системами у Форт-Сіллі, штат Оклахома. Про це 21 березня повідомило CNN із посиланням на представників Міноборони США.

Зазначається, що після цього українські військові поїдуть до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot, які будуть перекинуті до України найближчими тижнями, сказали урядовці.

За їхніми словами, американські інструктори у Форт-Сіллі, де 65 українців проходять навчання з 15 січня, змогли значно прискорити час проходження курсу завдяки базовим знанням українців щодо систем протиповітряної оборони.

«Наша оцінка така, що українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються. Завдяки їхнім широким знанням у галузі протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше – хоча ніколи не було легко – зрозуміти концепції експлуатації та обслуговування системи Patriot», – сказав бригадний генерал Шейн Морган.

Американські військові виділили на навчання 10 тижнів, але українці пройшли його приблизно за вісім тижнів.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року США виділили Україні військову допомогу на 1 млрд доларів, що включає ЗРК Patriot. Ці комплекси є основною протиракетною та протиповітряною системою армії США. Комплекс надійшов на озброєння ще у 1982 році. Він розроблений, насамперед, як протиповітряний комплекс, він може перехоплювати, у тому числі, й балістичні ракети.