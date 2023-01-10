Збройні Сили України розпочнуть навчання із використання системи протиповітряної оборони Patriot на одній із головних баз США Форт-Сіллі, штат Оклахома. Про це повідомив канал CNN із посиланням на двох чиновників у Вашингтоні.

Зазначається, що навчання розпочнуться вже наступного тижня. Українських військових навчатимуть на базі у Форт-Сіллі, де США проводять власні тренування з експлуатації системи Patriot. Полігон в Оклахомі є одним із чотирьох головних навчальних центрів для армії США та будинком для школи польової артилерії американців, де військовослужбовців навчають уже понад 50 років.

Раніше представниця Пентагону Лора Купер повідомила, що навчання триватиме кілька місяців, але назвала назвати конкретних термінів його завершення.

Нагадаємо, 21 грудня США виділили Україні нову військову допомогу на 1 млрд доларів, що включає ЗРК Patriot. Ці комплекси є основною протиракетною та протиповітряною системою армії США. Він надійшов на озброєння ще у 1982 році. Розроблений, насамперед як протиповітряний комплекс, він може перехоплювати, у тому числі, й балістичні ракети.