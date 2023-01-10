VAMPIRE – це ракетна система, яку використовують, щоб збивати невеликі безпілотники

Компанія L3Harris Technologies виготовить для України 14 модульних ракетних комплексів VAMPIRE, перші 4 ракетні системи мають поставити до середини 2023 року. Про це йдеться в прес-релізі L3Harris Technologies.

Згідно з контрактом з Міністерством оборони США, компанія встановить VAMPIRE на транспортні засоби, надані урядом США. Усі 14 систем мають бути поставлені до кінця 2023 року. Сума контракту складає 40 млн доларів.

«Переносний комплект VAMPIRE дозволить сухопутним військам України виявляти та збивати ворожі безпілотники, а також захищатися від наземних загроз з боку противника. Системи призначені для забезпечення критично важливих захисних засобів, які допоможуть Україні захистити цивільну інфраструктуру від атак», – йдеться в повідомленні.

Додається, що в ракетні комплекси VAMPIRE будуть оснащені передовим датчиком наведення WESCAM MX-10 RSTA та ракетами Advanced Precision Kill Weapons System, що дозволить оператору швидко і точно вражати цілі.

VAMPIRE – це ракетна система, яку використовують, щоб збивати невеликі безпілотники. Портативний комплект можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовомдля запуску передової системи високоточної зброї (APKWS) або інших боєприпасів з лазерним наведенням.

APKWS – це переробка конструкції некерованих ракет Hydra 70 із комплектом лазерного наведення для перетворення їх на високоточні боєприпаси (PGM). APKWS використовує технологію напівактивного лазерного самонаведення з розподіленою апертурою (DASALS). Конфігурація APKWS дозволяє використовувати наявні боєголовки системи Hydra 70 без необхідності встановлення лазерного самонаведення в носовій частині ракети. Безконтактний підривник дозволяє йому ефективно перехоплювати БПЛА.

Лазерне наведення ракети, яке активується під час запуску, не вимагає прицілювання до цілі перед запуском. VAMPIRE розроблений як відносно дешева система, яка поміститися в будь-який пікап або транспортний засіб із вантажною платформою.