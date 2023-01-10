Бойові машини сімейства Stryker є основним озброєнням бригадних бойових груп армії США

Міністерство оборони США розглядає можливість надання Україні бойових броньованих машин Stryker. Про це повідомляє Politico.

Видання пише, що бойові машини Stryker можуть увійти до нового пакету військової допомоги, про який Білий дім може оголосити наприкінці наступного тижня, ймовірно, під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться в Німеччині 20 січня.

При цьому джерело видання розповіло, що наразі остаточне рішення щодо поставок броньованих машин ще не ухвалене.

За даними джерел, у Вашингтоні вважають, що Stryker можуть допомогти Україні посилити власний арсенал на тлі ймовірного нового наступу росіян.

Stryker – сімейство колісних бойових броньованих машин виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems, що перебувають на озброєнні механізованих військ армії США.

Машини створено на базі канадського бронетранспортера LAV III, який, у свою чергу, є глибокою модернізацією швейцарського бронетранспортера Piranha III 8x8.

Бойові машини сімейства Stryker є основним озброєнням бригадних бойових груп армії США, сформованих на початку 2000-х років, і призначені для транспортування підрозділів мотопіхоти (зазвичай мотопіхотного відділення) на полі бою, ведення ними бою з машини, вогневої підтримки їх у процесі та після спішування, а також для всебічної підтримки й забезпечення бойових дій механізованих підрозділів американської армії.