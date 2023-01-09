За словами генсека НАТО, Захід має підтримувати України протягом періоду бойових дій

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що країни Альянсу можуть поставити Україні важкі танки. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Svenska Dagbladet.

Відповідаючи на запитання про можливість передачі Україні танків Leopard або Abrams, Столтенберг сказав, що «не виключає, але й обіцяти нічого не буде».

За словами генсека НАТО, Захід має підтримувати України протягом періоду бойових дій. Столтенберг виступає за збільшення військової допомоги Києву.

«Я бачу необхідність збільшення амбіцій [щодо постачання військової допомоги Україні]. Ми повинні зробити більше», – наголосив він.

Під час безпекової конференції у шведському Селені генсек повторив, що війна в Україні, «швидше за все, закінчиться за столом переговорів», але «те, чого українці зможуть досягти на переговорах, залежить від їхньої сили на полі бою».

«Тому, якщо ми хочемо мирного рішення шляхом переговорів, за яких Україна виживає як незалежна демократична країна в Європі, найшвидший спосіб досягти цього – підтримати Україну. Зброя – це, по суті, шлях до миру», – додав Столтенберг.

Раніше Столтенберг наголошував, що російський диктатор Владімір Путін не відмовився від своїх планів захопити Україну. Він заявив, що варто готуватись до нових наступів росіян.