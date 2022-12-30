Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Північноатлантичного альянсу й надалі постачати зброю України, адже, на його думку, це найшвидший шлях до миру. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому агентству DPA.

За його словами, президент Росії Владімір Путін має бути переконаний, що він не зможе взяти під контроль Україну. Тоді може з'явитися мирне переговорне рішення.

«Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України - найшвидший шлях до миру», – сказав Єнс Столтенберг.

Він натякнув, що вважає нещодавні українські атаки на військові об'єкти в Росії абсолютно законними.

«Кожна країна має право захищати себе. Україна також», – сказав генсек НАТО.

Відповідаючи на запитання, чи буде, на його думку, також відповідальним надати Україні ракети середньої дальності, він сказав, що між союзниками і з Україною йде постійний діалог щодо конкретних систем. Він також нагадав, що раніше країни НАТО вже надавали Україні системи озброєння великої дальності, такі як ракетні комплекси HIMARS, далекобійну артилерію та безпілотники.

«Звичайно, я закликаю союзників робити більше. В інтересах нашої безпеки забезпечити перемогу України і не допустити перемоги Путіна», – додав він, зазначивши, що йдеться не лише про постачання нових систем, а й боєприпасів для вже переданої зброї.