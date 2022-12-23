Єнса Столтенберг

У НАТО переконані, що дії Кремля свідчать про плани РФ поновити наступ на Україну, а запрошення до переговорів є лише спробами виграти час на підготовку військ. Про це йдеться у колонці генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, опублікованій у Financial Times.

При цьому генсек Альянсу нагадав, що Кремль за останні місяці мобілізував близько 200 тис. росіян, а події на полі бою свідчать, що керівництво не зважає на втрати своїх військ. Паралельно Москва намагається домовитись про зброю та боєприпаси з іншими авторитарними союзниками, передусім Іраном.

«Росія сподівається заморозити війну, щоб мати час перегрупувати, переозброїти сили та спробувати поновити наступ. Президент України Володимир Зеленський пропонував РФ почати відводити війська перед Різдвом як перший крок до завершення конфлікту, але Москва різко відкинула цю пропозицію. Це Путін почав війну, і він може завершити її хоч сьогодні, забравшись з України. Зараз немає ознак, що він справді хоче миру», – зауважив Столтенберг.

Водночас він додав, що більшість війн рано чи пізно завершуються переговорами, а Зеленський вже пропонував свою «формулу миру».

«Та варто пам’ятати, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов’язане з тим, що відбувається на полі бою. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла втриматися як суверенна, незалежна європейська держава. Якщо Путін візьме гору в Україні, це буде сигналом для Росії – та інших авторитарних режимів – що вони можуть отримати бажане силою. Це буде катастрофою для України. І це також зробить увесь світ більш небезпечним і всіх нас – більш вразливими. Тож у наших власних безпекових інтересах – зберігати підтримку для України цієї зими, і стільки, скільки буде потрібно», – вважає Столтенберг.

Нагадаємо, у 2023 році команда президента Володимира Зеленського презентує «формулу миру». При цьому на Банковій планують представити свої ідеї в першу річницю вторгнення Росії 24 лютого або близько до цієї дати.