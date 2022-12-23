Команда президента України Володимира Зеленського працює над мирним планом, який мають представити до роковин повномасштабного вторгнення у лютому 2023 року. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на українських та європейських дипломатів.

Зазначається, що перші ідеї мирного плану команди українського президента планують представити 24 лютого 2023 року. Водночас європейські дипломати переконані, що російський президент Владімір Путін у лютому хоче розпочати новий масштабний наступ. Раніше про це заявляв також головнокомандувавч ЗСУ Валерій Залужний.

Дипломати вважають, що Владімір Путін не буде зацікавлений у переговорах, поки не побачить, чим закінчиться чергова спроба великої атаки.

За даними WSJ, оофіційні представники США, України та НАТО заявили, що позиція України на будь-яких переговорах, на яких вона вимагатиме поступок від Росії, буде залежати від її ситуації на фронті, тому Київ хоче підготуватися до можливих переговорів, здобувши військові перемоги.

Нагадаємо, що США мають три різні варіанти закінчення війни в Україні, що передбачають переговори з Росією. Два варіанти передбачають втрату захоплених Росією українських територій, третій – повне виведення російських військ. Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом дав зрозуміти, що підтримує лише варіант із повною деокупацією всіх українських територій.