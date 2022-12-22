Байден пояснив, чому перемовин з Путіним не уникнути

Президент США Джо Байден переконаний, що війна України та Росії не обійдеться без переговорів з президентом Росії Владіміром Путіним. Про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, повідомила «Європейська правда».

Байден наголосив, що незалежно від того, чи вважаєш певного іноземного лідера ворогом, діалог все одно лишається основою міжнародної політики.

«Вся політика – персональна, вона про те, щоби дивитися в очі. Немає заміни тому, щоби сідати один проти одного і дивитися в очі. Чи це друг, чи це ворог», – заявив американський лідер.

Та попри готовність до діалогу з Путіним, Джо Байден висловив упевненість у тому, що той програє у війні. Ознакою цього президент США вважає, зокрема перехід Росії до ударів по цивільних об’єктах.

«Цей хлопець, він програє. Він вже програвав у минулому», – заявив президент США.

«Ми з Зеленським разом зробимо все, щоби цей хлопець не переміг», – додав він.

Додамо, що в жовтні Зеленський підписав указ «про неможливість переговорів з Путіним». Він також сказав, що перемовини з Росією можливі, але тоді, коли там буде інший президент.

Нагадаємо, 21 грудня президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку до США. Вона стала першою його міжнародною поїздкою з часу початку повномасштабного вторгнення. Окрім зустрічі з Байденом, Зеленський також виступив перед Конгресом США.

На тлі візиту Зеленського США оголосили про новий масштабний пакет військової допомоги для України, який, зокрема, включає одну батарею системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot.