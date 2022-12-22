22 листопала Володимир зеленський уперше за час повномастабної війни покинув Україну та вирушив до США

22 грудня президент України Володимир Зеленський виступив у Конгресі США. Під час промови він подякував США за допомогу у війні проти Росії та закликав і надалі протидіяти агресії спільно. Під час його виступу Конгрес США аплодував стоячи. Виступ президента України у Конгресі транслював «Голос Америки».

Свій виступ Володимир Зеленський почав із подяки до віцепрезидентки США Камали Гарріс та спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, які відвідували Україну під час повномасштабної війни.

«Україна не впала, Україна живе та процвітає. Ми перемогли Росію у боротьбі за розуми світу, ми не маємо страху. Українці здобули цю перемогу, і це дає хоробрість та натхнення для всього світу. Американці досягли цієї перемоги, тому вам вдалося об'єднати глобальну спільноту для того, щоб захищати свободу і міжнародне право. Європейці досягли це, тому вони є набагато сильніші, ніж вони були раніше. російська тиранія втратила контроль над нами», – сказав він.

Він додав, що зараз триває битва не тільки за територію, не тільки за життя та свободу українців або іншої нації, яку Росія намагається завоювати, а за те, у якому світі житиме майбутнє покоління.

У своїй промові Володимир Зеленський згадав про прифронтовий Бахмут, який також відвідав напередодні.

«Минулого року 70 тисяч людей жили у Бахмуті. А зараз тільки кілька цивільних. Кожен метр цієї землі насичений кров’ю. росіяни використовують усе, що вони мають, проти Бахмуту та інших українських міст», – сказав президент.

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Він наголосив, що окупанти мають перевагу в артилерії та боєприпасах, у них є, однак українські оборонці вистоюють. За його словами, Бахмут – це не лише твердиня, що стримує російську армію, а для того, щоб росіяни відійшли, потрібно більше боєприпасів, адже битва за це місто визначить, як розвиватимуться події далі.

«Якщо ваші системи Patriot припинять терор Росії проти наших міст, це захистить нашу свободу. Коли Росія не зможе захопити наші міста, вони намагаються зруйнувати їх іншими нападами. І у цій геноцидній війні Росія знайшла союзника – Іран, який надсилає сотні смертоносних дронів Росії. Це загроза для нашої критичної інфраструктури, таким чином один терорист знайшов іншого», — додав Володимир Зеленський.

Президент додав, що якби Росія хотіла, вона могла б припинити агресію в будь який час, натомість США можуть прискорити перемогу України, зокрема допомогти притягнути до відповідальності усіх тих, хто розпочав війну.

«Усі українці бажають лише одного – перемоги. Ми вже побудували потужну Україну з потужними інституціями та армією разом з вами. Ми розробимо потужні безпекові гарантії для нас, для Європи, а також разом з вами ми поставимо на своє місце усіх, хто заперечує свободу. Це буде захист міжнародного правопорядку», – сказав він.

Зеленський закликав конгресменів продовжувати фінансову підтримку України, заявивши, що гроші США – це інвестиції у глобальну безпеку і демократію. Також він закликав посилити санкції проти Росії.

Після виступу президент передав конгресменам прапор, який йому передали українські захисники у Бахмуті. Натомість спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вручила президенту України прапор США, який майорів над Капітолієм на честь його візиту.