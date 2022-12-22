США мають три різні варіанти закінчення війни в Україні, що передбачають переговори з Росією. Два варіанти передбачають втрату захоплених Росією українських територій, третій – повне виведення російських військ. Однак президент Володимир Зеленський на зустрічі з Джо Байденом дав зрозуміти, що підтримує лише варіант із повною деокупацією всіх українських територій. Про це повідомляє Washington Post, передає «УП».

Зазначається, що один із варіантів є частиною мирного плану, який раніше запропонував президент Володимир Зеленський. Цей варіант передбачає виведення російських військ з усієї території України, включно з Кримом і східним Донбасом, захопленим у 2014 році.

Другий варіант – відведення військ на лінії 2014 року. Третій варіант – це виведення військ включно з Донбасом, але не Кримом.

Як розповів WP високопоставлений чиновник США, під час особистої зустрічі з Володимиром Зеленським президент США Джо Байден хотів почути його позицію щодо цих трьох варіантів, однак визнав, що наразі про це говорити зарано, оскільки немає ніяких ознак того, що Росія зацікавлена в розмові.

Незважаючи на внутрішні суперечки в Росії щодо тактики, американські офіційні особи заявили, що Москва не має серйозних пропозицій щодо виведення своїх військ і прагнення до миру.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський перебуває у США із офіційним візитом. На спільній прес-конференції за результатами зустрічі Джо Байден заявив, що війна України та Росії не обійдеться без переговорів з президентом Росії Владіміром Путіним. Однак, як наголосив президент США, президент Росії не має наміру домовлятися з Україною про мир.