У США розглядають можливість проведення навчання українських військових на ракетних системах Patriot на території США. Цю інформацію виданню Politico підтвердили два джерела у міністерстві оборони США.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення 24 лютого США проводили ЗСУ на військових базах країн Європи. США вже навчали українських військових користуватися гаубицями M777 та РСЗВ HIMARS.

Цього разу Пентагон розглядає можливість провести все або частину навчання українських військових експлуатації системи Patriot на території США, зокрема на військовій базі у штаті Оклахома.

Наразі остаточне рішення щодо місця навчання ще не ухвалене.

Нагадаємо, раніше в американському оборонному міністерстві повідомили, що США часом розпочнуть навчання українських військових на системах Patriot.

MIM-104 Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою армії США. Він надійшов на озброєння ще у 1982 році. Розроблений, насамперед як протиповітряний комплекс, він може перехоплювати, у тому числі, й балістичні ракети.