Танк Abrams на озброєнні американських військових

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні бойових танків Abrams. Про це він сказав у спеціальному зверненні на підтримку України ввечері в середу, 25 січня.

Байден сказав, що вранці в середу говорив про підтримку України із союзниками по НАТО – зокрема з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні.

«Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати надають Україні 31 танк Abrams. Це підтримає можливості України захистити свою територію і досягти своїх стратегічних цілей. Танки Abrams – найспроможніші танки у світі», – сказав він.

Зауважимо, що 31 танка достатньо для формування танкового батальйону. Журналісти агенції Bloomberg повідомляли, що вартість цих танків – 400 млн доларів.

Байден додав, що для ефективного оперування цими танками якнайшвидше будуть проведенні відповідні навчання українських військових і уточнив, що для доставки танків на поле бою потрібен час. «За цей час ми мусимо переконатися, що українці повністю можуть інтегрувати нові можливості до своєї оборони», – додав президент США.

Він також нагадав, що про готовність надати Україні танки вже заявили, окрім Німеччини, Велика Британія і Франція, а інші країни пообіцяли допомогти артилерією та системами ППО.

«Путін думав, що Європа і США послабнуть у своїй рішучості. Але він з самого початку помилявся. Перед лицем російської агресії в Україні у нас є рішучість і ми єдині», – наголосив він і повторив, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

«Це не боротьба проти Росії. Це боротьба за свободу України та інших країн», – додав він.

Звернення американського лідера пролунало в день, коли уряд Німеччини погодився надати Україні 14 бойових танків Leopard 2 а також повідомив, що дозволятиме надавати такі танки іншим країнам. Загалом європейська «танкова коаліція» надасть Україні до 80 танків Leopard.

Що відомо про танки Abrams

Abrams M1 – американський основний бойовий танк, найбільш поширений в армії США. Частина експертів називає його найкращим у світі, зазначає BBC. Багато в чому він нагадує німецький Leopard-2 - вони фактично мали одного попередника, який спільно розробляли американські та німецькі конструктори.

Американський та німецький танки мають аналогічні 120-мм гармати. Та й головна мета, під яку створювався Abrams така сама – протистояння з радянськими танками.

Хоча Abrams і вважається найкращим сучасним танком, проте його використання потребує більше ресурсів у порівнянні з тим же Leopard 2.