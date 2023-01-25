Перші німецькі танки надійдуть в Україну за три місяці

Західні союзники обговорюють спільну передачу Україні близько 80 основних бойових танків Leopard 2. Про це 25 січня повідомило видання Der Spiegel.

Таким чином країни-партнери зможуть сформувати два батальйони по 40 танків. Німеччина вже офіційно підтвердила, що на першому етапі надасть роту з 14 танків зі складів Бундесверу. Вони мають надійти в Україну за три місяці. Крім цього, про готовність передати Україні Leopard 2 заявили Фінляндія, Іспанія та Нідерланди.

Другий батальйон нібито мають формувати танки з Польщі та Норвегії, у яких є Leopard 2A4. Третій батальйон, зазначає видання, прибуде зі США із приблизно 30 основними бойовими танками M1 Abrams, хоча офіційно про це ще не повідомляли.

Напередодні стало відомо про телефонну розмову між президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, за підсумками якої США погодились передати Україну «значну кількість» американських бойових танків M1 Abrams. Очікується, що США оголосять про надання танків 25 січня. Їх нібито мають закупити через фонд USAI (Ініціатива сприяння безпеки України), який дозволяє отримати техніку з промисловості, а не з запасів зброї в США.