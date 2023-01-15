Британська САУ AS-90

Українська армія отримає 14 танків Challenger 2 та 30 самохідних артилерійських установок AS90. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Більше подробиць щодо підтримки України міністр оборони Великої Британії Бен Воллес має повідомити в Палаті громад 16 січня.

Проте уже зараз відомо, що Британія не збирається затягувати постачання. Британські військові негайно почнуть тренувати українських танкістів, а танки передадуть протягом найближчих тижнів.

Британський уряд пояснив своє рішення передати Україні танки тим, що, на його думку, перед Збройними Силами України відкривається «вікно», коли у Росії виникли проблеми з поповненням запасів, а моральний дух військ різко падає.

«Тому прем'єр-міністр закликає союзників якнайшвидше надати заплановану підтримку на 2023 рік, щоб досягти максимального ефекту», – йдеться в заяві.

Воллес цього тижня проведе зустрічі в Естонії та Німеччині щодо цього питання, а міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі вирушить на переговори до США і Канади.

Крім того, повідомляють в уряді, уже найближчими днями Велика Британія почне навчати Збройні сили України використовувати танки та гармати, постачання яких передбачено ширшими зусиллями Сполученого Королівства.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак надав дозвіл на передачу Україні партії танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем.

Довідково.

Challenger 2 є одним із найбільш важкоброньованих серед західних танків. Його головне озброєння – 120-мм гармата L30A1 завдовжки 55 калібрів. Попри те що це уніфікований танковий калібр, сама гармата особлива: 1) вона нарізна; 2) використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання.

Challenger 2 потребує своїх боєприпасів – як бронебійних підкаліберних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними HESH – бронебійно-фугасними. Останні дозволяють ефективно знищувати укріплення та легкоброньовану техніку противника на дальностях до 8 км.

AS-90 – самохідна артилерійська установка, створена оборонно-промисловим комплексом Об’єднаного Королівства. Гармата САУ AS-90 з калібром 155 мм, завдовжки 39 калібрів здатна зробити постріл звичайним снарядом на відстань 24,7 км, а з довжиною ствола у 52 калібри – 30 км.