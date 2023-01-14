Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні танки західного виробництва

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак надав дозвіл на передачу Україгі партії танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Про це у суботу, 14 січня, повідомив офіс британського прем’єра. Як зазначається у повідомленні, рішенню передувала розмова Ріші Сунака та президента України Володимира Зеленського.

«Прем’єр-міністр окреслив прагнення Великої Британії посилити нашу підтримку Україні, зокрема шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем. Прем’єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов’язання в цьому ключі, зокрема пропозицію Польщі надати роту танків Leopard», – йдеться в офіційному повідомленні Downing Street.

Також у Twitter про розмову із Ріші Сунаком написав Володимир Зеленський.

«Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з Прем'єр-міністром Сунаком подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів», – зазначив президент України.

Таким чином Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні танки західного виробництва. За інформацією британського таблоїда The Sun, Україні передадуть 12 танків Challenger 2 третього покоління. Така кількість відповідає одній танковій роті. Нагадаємо, що 11 січня у Львові президент Польщі Анджей Дуда оголосив про намір передати Україні роту танків Leopard. Оскільки ці танки німецького виробництва, то обов’язковою умовою їхньої передачі є дозвіл Німеччини. Речниця німецького уряду Крістіане Хофманн стверджує, що Польща наразі не надсилала до федерального уряду такої заявки і наголосила, що передача танків без дозволу була б нелегальною.

Як повідомляється, Україна впевнена, що Велика Британія незабаром оголосить про свої плани відправити близько 10 танків Challenger 2, що, як вона сподівається, допоможе Німеччині нарешті дозволити реекспорт своїх танків Leopard 2.

Уряд Об’єднаного Королівства вже ухвалив рішення на користь цього кроку, оскільки тиск на Берлін зростає напередодні зустрічі західних міністрів оборони наступної п'ятниці в рамках формату «Рамштайн.

Зауважимо, що раніше цього тижня стало відомо, що Велика Британія розглядає можливість постачання Україні танків після багатомісячних прохань з боку Києва, але остаточне рішення залишається за прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Невелика кількість танків, взятих з запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли будь-яка західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Київ сподівається, що це прокладе шлях для Німеччини. В Європі налічується понад 2000 Leopard 2, які перебувають на озброєнні армій 13 країн, але за договорами купівлі-продажу необхідна згода Берліна на реекспорт будь-якого комплекту німецького виробництва в Україну.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня повідомив, що в межах міжнародної коаліції Україна отримає роту танків Leopard 2. Володимир Зеленський під час зустрічі з Анджєм Дудою серед іншого заявив, що «ще одна країна оголосить про передачу танків», ймовірно, маючи на увазі саме Велику Британію.

Як інформує Bloomberg, Німеччина прийме рішення про відправку бойових танків Leopard в Україну наступного тижня. За словами двох чиновників, знайомих з думкою уряду, у зв’язку зі збільшенням кількості закликів до Берліна надати важкі танки, Німеччина, швидше за все, вирішить надати Україні Leopard. За словами анонімного німецького чиновника, знайомого з планами уряду, Берлін прийме рішення до зустрічі високопоставлених чиновників оборони країн-союзників на американській авіабазі в Рамштайні 20 січня.

Що відомо про Challenger 2

FV4034 Challenger 2 (MOD «CR2») наразі є основним бойовим танком Великої Британії. Його було прийнято на озброєння в 90-тих роках минулого століття. Ціна Challenger 2 – близько 4 217 млн фунтів стерлінгів за одиницю. На сьогодні виготовлено 447 одиниць.

Випускає бронемашину компанія Віккерс Дефенс Сістемс, яка нині є частиною компанії BAE Systems. Це третій танк, який носить ім'я Челленджер (що означає «такий, що кидає виклик»). Розроблення компанія почала 1986 року.

Основні тактико-технічні характеристики

фізичні розміри – довжина 8,3 м, ширина 3,5 м, висота 2,49 м;

вага – від 64 до 75 тонн;

швидкість – 40-60 км/год.;

екіпаж – 4 людини;

основна зброя – нарізна гармата калібру 120 мм та 43 набої для неї;

додаткова зброя – ланцюгова спарена гармата калібру 7,62 мм, кулемет калібру 7,62 мм.

Більшість аналітиків вважають, що якщо Україна отримає від Британії Challenge 2, це хоч і не стане «переламним моментом», але допоможе подолати той бар'єр, який не дозволяв західним союзникам пропонувати ЗСУ танки країн Заходу через побоювання, що російська сторона може визнати це ескалацією конфлікту.