Велика Британія незабаром оголосить про свої плани відправити близько 10 танків Challenger 2

Уряд Великої Британії у понеділок, 16 січня, офіційно оголосить про рішення передати Україні бойові танки Challenger 2. Про це пише The Guardian із посиланням на джерела в Україні, інформує «Європейська правда».

Як повідомляється, Україна впевнена, що Велика Британія незабаром оголосить про свої плани відправити близько 10 танків Challenger 2, що, як вона сподівається, допоможе Німеччині нарешті дозволити реекспорт своїх танків Leopard 2.

Уряд Об’єднаного Королівства вже ухвалив рішення на користь цього кроку, оскільки тиск на Берлін зростає напередодні зустрічі західних міністрів оборони наступної п'ятниці в рамках формату «Рамштайн.

Зауважимо, що раніше цього тижня стало відомо, що Велика Британія розглядає можливість постачання Україні танків після багатомісячних прохань з боку Києва, але остаточне рішення залишається за прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Невелика кількість танків, взятих з запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли будь-яка західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Київ сподівається, що це прокладе шлях для Німеччини. В Європі налічується понад 2000 Leopard 2, які перебувають на озброєнні армій 13 країн, але за договорами купівлі-продажу необхідна згода Берліна на реекспорт будь-якого комплекту німецького виробництва в Україну.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня повідомив, що в межах міжнародної коаліції Україна отримає роту танків Leopard 2. Володимир Зеленський під час зустрічі з Анджєм Дудою серед іншого заявив, що «ще одна країна оголосить про передачу танків», ймовірно, маючи на увазі саме Велику Британію.

Що відомо про Challenger 2

FV4034 Challenger 2 (MOD «CR2») наразі є основним бойовим танком Великої Британії. Його було прийнято на озброєння в 90-тих роках минулого століття. Ціна Challenger 2 – близько 4 217 млн фунтів стерлінгів за одиницю. На сьогодні виготовлено 447 одиниць.

Випускає бронемашину компанія Віккерс Дефенс Сістемс, яка нині є частиною компанії BAE Systems. Це третій танк, який носить ім'я Челленджер (що означає «такий, що кидає виклик»). Розроблення компанія почала 1986 року.

Основні тактико-технічні характеристики

фізичні розміри – довжина 8,3 м, ширина 3,5 м, висота 2,49 м;

вага – від 64 до 75 тонн;

швидкість – 40-60 км/год.;

екіпаж – 4 людини;

основна зброя – нарізна гармата калібру 120 мм та 43 набої для неї;

додаткова зброя – ланцюгова спарена гармата калібру 7,62 мм, кулемет калібру 7,62 мм.

Більшість аналітиків вважають, що якщо Україна отримає від Британії Challenge 2, це хоч і не стане «переламним моментом», але допоможе подолати той бар'єр, який не дозволяв західним союзникам пропонувати ЗСУ танки країн Заходу через побоювання, що російська сторона може визнати це ескалацією конфлікту.