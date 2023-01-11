Танки Challenger 2, якими озброєна британська армія

Уряд Великої Британії вперше публічно підтвердив, що планує надати Україні танки. Про це повідомив речник уряду, пише The Financial Times.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса «попрацювати з партнерами» протягом наступних тижнів, щоб просунутися «далі і пришвидшитись з підтримкою України, включаючи надання танків».

«Ми прискорюємо нашу підтримку України, надаючи військові технології наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри», – йдеться в повідомленні бритаснького уряду.

Видання припускає, що йдеться про танки Challenger 2, якими озброєна британська армія. На думку FT, це буде перший випадок, коли західна країна надасть Україні сучасні танки для ведення боїв.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня повідомив, що в межах міжнародної коаліції Україна отримає роту танків Leopard 2. Володимир Зеленський під час зустрічі з Анджєм Дудою серед іншого заявив, що «ще одна країна оголосить про передачу танків», ймовірно, маючи на увазі саме Велику Британію.