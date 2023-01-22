Французи розглядають можливість відправлення власних танків Leclerc в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон не виключає надання Україні танків Leclerc. Про це повідомляє BFM TV.

«Що стосується танків Leclerc, я попросив міністра оборони попрацювати над цим. Нічого не виключено, і це буде спільне рішення», – заявив Макрон в неділю ввечері на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

При цьому він уточнив, що рішення буде ухвалюватися за трьома критеріями.

«По-перше, «надання танків не має призвести до ескалації на фронті», по друге, «танки мають надати реальну і ефективну підтримку Україні», по-третє, «обороноздатність Франції не послабиться», – заявив Еммануель Макрон.

12 грудня 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав Францію надати Україні танки AMX-56 Leclerc у межах постачання військової допомоги для протидії російському вторгненню.

Танк третього покоління Leclerc був створений концерном GIAT (нині Nexter) у 1980-х роках для заміни застарілого танка AMX-30. Його серійне виробництво розпочалось у 1992 році. Leclerc стоїть на озброєнні французької армії, армії Йорданії та армії Об'єднаних Арабських Еміратів.