Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC

Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC, а також бронетранспортери Bastion для посилення протидії російській агресії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Французький телеканал BFM TV 4 січня повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Після закінчення розмови представник Єлисейського палацу зазначив, що Франція розширить військову допомогу та надішле Україні легкі колісні танки AMX-10 RC.

За словами Макрона, це перші танки західного виробництва, що будуть передані Україні. Час доставки нового озброєння представники Франції не повідомляють.

Президент України Володимир Зеленський у Twitter подякував за підтримку французькому президенту та додав, що, окрім колісних танків AMX-10 RC, Франція також надасть бронетранспортери Bastion.

AMX-10 RC – це французька бойова броньована машина виробництва компанії GIAT озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою. Завдяки колісній базі ці машини мають високу мобільність. AMX-10 можуть використовуватися для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти під час бою. Колісні танки AMX-10 RC перебувають на озброєнні Франції з 1981 року.

Bastion – багатоцільовий бронетранспортер на колісному шасі 4х4. Машина оснащена бронею Stanag 459, яка захищає екіпаж від боєприпасів калібром 7,62 мм та уламків мін.