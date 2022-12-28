Mistral – це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків

Франція розглядає можливість передачі ЗРК Mistral для ЗСУ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який 28 грудня зустрівся із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Сторони обговорили оборонну допомогу Україні.

«Провів зустріч із міністром Збройних Сил Франції Себастьяном Лекорню. Розповів про ситуацію з безпекою на фронті та оборонні потреби України. Обговорили подальші кроки щодо посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції», – розповів Зеленський.

Себастьян Лекорню повідомив, що Франція розглядає можливість передачі ЗРК Mistral.

«Франція обрала кілька способів допомоги Україні. Підтримка, яка вже була надана Україні, так само важлива, як і нове обладнання», – сказав Лекорню.

Mistral – це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків. Розроблений у Франції, 1987 року прийнятий на озброєння сухопутних військ Франції. 2000 року було розроблено модернізований зразок – Mistral 2. Mistral доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів.

У квітні 2022 року, на фоні повномасштабного вторгнення військ РФ до України, Норвегія надала Україні близько 100 комплексів Mistral, після чого у ЗСУ почали створювати вогневі мобільних групи пропиповітряної оборони на автомобілях.