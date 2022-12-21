Crotale NG на шасі Pasi

Франція передала Україні системи протиповітряної оборони Crotale. Про це 20 грудня заявив французький президент Емманюель Макрон, повідомляє France 24.

«Упродовж останніх днів Франція передала Україні більше зброї, артилерійські установки, Crotale (батареї ППО), обладнання понад те, що ми вже доправили», – сказав Макрон.

Він також додав, що спільно з міністерством оборони Франції працює над організацією постачання Україні зброї та боєприпасів у першому кварталі 2023 року.

Точної кількості одиниць переданого озброєння не повідомляється.

За словами Макрона, постачання на початку наступного року міститимуть, зокрема, і самохідні артилерійські установки Caesar. Водночас президент Франції не уточнив, скільки саме установок отримає Україна.

Що відомо про системи ППО Crotale

Crotale – це зенітно-ракетний комплекс малої дальності дії розроблення кінця 80-х – початку 90-х років, що є армійським засобом ППО, інформує Defense Express.

Він доволі ефективний, а його можливості дозволяють його використовувати, як у прифронтовій зоні, так і для захисту об'єктів у тилу для знищення крилатих ракет. Дальність знищення цілей становить 10 км, висота ураження цілей – до 6 км. Цей комплекс має «морське коріння» та серійно встановлюється на фрегати типу La Fayette, а у сухопутній версії на рухоме шасі або на причіпній платформі.

У листопаді міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомляв, що його країна вже передала Збройним силам України два зенітно-ракетні комплекси Crotale.

Архітектура комплексу передбачає встановлення всього комплексу на одне шасі на якому розміщується оглядова РЛС з дальністю виявлення літаків до 20 км, РЛС супроводження цілей та оптико-електронну систему виявлення цілей, яка, в залежності від погодних умов забезпечує виявлення на відстані від 10 до 19 км.

відео Thales

Комплекс забезпечує пуск до 8 ракет VT-1 з радіокомандою системою наведення, вони забезпечують перехоплення цілей зі швидкістю до 1800 км/год. VT-1 має велику маневровість та здатна витримувати перевантаження до 35g, а швидкість становить до 3,5 Маха. Кількість цілей, які можуть обстрілюватись одночасно складає до 4 одиниць, а швидкість реакції комплексу складає лише п'ять секунд завдяки цифровізації комплексу.

Таким чином Crotale NG має вкрай високі характеристики, які дозволяють його використовувати, як у прифронтовій зоні для знищення літаків та вертольотів противника, та і у тилу для перехоплення крилатих ракет.

Щобільше, Crotale NG також знаходиться на озброєнні Греції - 9 одиниць та Фінляндії - 20 одиниць під назвою ITO 90. Тобто не виключно, що окрім Франції ці ЗРК можуть бути передані й цими країнами. Окрім того, у Південній Кореї стоїть на озброєнні доволі значна кількість локалізованої версії K-SAM Pegasus –114 одиниць, що також говорить про відносну доступність ракет до ЗРК у випадку необхідності